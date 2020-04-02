Скачать
Четверг, 02.04.2020
Коронавирус: в мире уже более миллиона инфицированных
Коронавирус: в мире уже более миллиона инфицированных
Коронавирус: за день в Украине выявлено почти сто заболевших Covid-19
Коронавирус: за день в Украине выявлено почти сто заболевших Covid-19
Макгрегор: Нурмагомедов струсил
Макгрегор: Нурмагомедов струсил
Названы лауреаты премии "Киевская пектораль" 2020 года
Названы лауреаты премии "Киевская пектораль" 2020 года

Кислица: ООН для Украины является другом, который познается в беде

Кислица: ООН для Украины является другом, который познается в беде
23:25 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости Украины:Кислица говорит, что даже в условиях пандемии ООН продолжает уделять Украине приоритетное внимание.

В условиях глобальной пандемии, а также роста международных нужд в реагировании на вызовы COVID-19, ООН продолжает уделять Украине приоритетное внимание и принимать решение о выделении помощи в рекордно сжатые сроки.

Об этом рассказал Укринформу постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица по результатам общения Президента Украины Владимира Зеленского и Генсека ООН Антониу Гутерриша в четверг.

"Несмотря на сложности, которые происходят в функционировании ООН в период пандемии, мы постоянно ощущаем ее приоритетное внимание и поддержку, поэтому для Украины эта Организация точно является другом, который познается в беде", - отметил Кислица.

По его словам, ООН незамедлительно отреагировала на потребности Украины в сложной ситуации, поэтому совершенно логичным и актуальным выглядит сегодняшний телефонный разговор между Зеленским и Гутерришем.

"Совместно с соответствующими структурами ООН и Украины нам удалось в рекордно сжатые сроки разработать план с бюджетом $165 млн на борьбу с распространением коронавируса в Украине. Финансирование проектов будет частично обеспечиваться за счет Глобального плана реагирования ООН, основными финансовыми донорами которого уже стали Япония, Кувейт, ЕС, Германия, Китай, США", - отметил украинский дипломат.

В НАТО планируют углубить партнерские отношения с Украиной и Грузией

В то же время он отметил, что количество случаев инфицирования коронавирусом в Украине растет каждый день. "В этой ситуации каждый привлеченный доллар, без преувеличения, спасает чью-то жизнь", - подчеркнул Кислица.

Он напомнил, что координацией международной гумпомощи по линии ООН занимается правительственный штаб во главе с министром МИД Украины.

Однако, по словам Кислицы, не менее важным фактором взаимодействия с ООН является перенятие лучших мировых практик реагирования на масштабные кризисы. И в этой связи уже сейчас нужно думать о плане восстановления "на следующий день после преодоления COVID-19", о чем также говорилось в разговоре лидеров в четверг. Ведь содействие ООН в восстановлении социально-экономической ситуации в Украине станет не менее определяющим.

Зеленский провел разговор с президентом Европейского совета: О чем говорили

Кроме того, Кислица сообщил, что Президент Украины безоговорочно поддержал призыв Генерального секретаря ООН к глобальному прекращению огня.

"К сожалению, мы видим, что ситуация в зоне конфликта на Донбассе стремительно ухудшается. Из-за обстрелов почти ежедневно имеем либо раненых, либо теряем людей", - отметил глава Постоянного представительства Украины при ООН.

Он также сообщил, что за последние дни несколько раз доводил до сведения Антониу Гутерриша факты о несоблюдении РФ своих обязательств по прекращению огня. Ситуацию также усугубляет блокирование российской стороной доступа международных мониторинговых миссий на оккупированные части Донецкой и Луганской областей.

Коронавирус: за день в Украине выявлено почти сто заболевших Covid-19

"Поэтому, кроме гуманитарного аспекта, мы работаем также над привлечением возможностей ООН для влияния на политику сферы безопасности и эпидемиологической ситуации на Донбассе и во временно оккупированном Крыму", - подчеркнул украинский дипломат.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ООН, Владимир Зеленский, Антониу Гутерриш, Сергей Кислица.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Какие завтра праздники: традиции и приметы на 3 апреля
02 Прически 2020: ТОП очаровательных идей на лето для коротких волос (Фото)
03 Чего Вы боитесь: тест, который определит Ваши потаенные страхи
04 Как убрать коронавирус с поверхностей: четыре проверенных средства
05 Мода 2020: чего не стоит надевать этой весной - советы Андре Тана (Фото)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Интернет: В Украине запускают новую программу широкополосного доступа к сети
Широкополосная сеть: В Украине запускают новую программу
Фейки о COVID-19: В МОН рассказали о самых распространенных
МОН развенчало популярные фейки о коронавирусе
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 2 апреля
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 2 апреля
Lister Motor Company построит свой кроссовер на базе Jaguar F-Pace (Фото)
Lister Motor Company построит свой кроссовер на базе Jaguar F-Pace (Фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь