Кислица: ООН для Украины является другом, который познается в беде

Новости Украины:Кислица говорит, что даже в условиях пандемии ООН продолжает уделять Украине приоритетное внимание.

В условиях глобальной пандемии, а также роста международных нужд в реагировании на вызовы COVID-19, ООН продолжает уделять Украине приоритетное внимание и принимать решение о выделении помощи в рекордно сжатые сроки.

Об этом рассказал Укринформу постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица по результатам общения Президента Украины Владимира Зеленского и Генсека ООН Антониу Гутерриша в четверг.

"Несмотря на сложности, которые происходят в функционировании ООН в период пандемии, мы постоянно ощущаем ее приоритетное внимание и поддержку, поэтому для Украины эта Организация точно является другом, который познается в беде", - отметил Кислица.

По его словам, ООН незамедлительно отреагировала на потребности Украины в сложной ситуации, поэтому совершенно логичным и актуальным выглядит сегодняшний телефонный разговор между Зеленским и Гутерришем.

"Совместно с соответствующими структурами ООН и Украины нам удалось в рекордно сжатые сроки разработать план с бюджетом $165 млн на борьбу с распространением коронавируса в Украине. Финансирование проектов будет частично обеспечиваться за счет Глобального плана реагирования ООН, основными финансовыми донорами которого уже стали Япония, Кувейт, ЕС, Германия, Китай, США", - отметил украинский дипломат.

В то же время он отметил, что количество случаев инфицирования коронавирусом в Украине растет каждый день. "В этой ситуации каждый привлеченный доллар, без преувеличения, спасает чью-то жизнь", - подчеркнул Кислица.

Он напомнил, что координацией международной гумпомощи по линии ООН занимается правительственный штаб во главе с министром МИД Украины.

Однако, по словам Кислицы, не менее важным фактором взаимодействия с ООН является перенятие лучших мировых практик реагирования на масштабные кризисы. И в этой связи уже сейчас нужно думать о плане восстановления "на следующий день после преодоления COVID-19", о чем также говорилось в разговоре лидеров в четверг. Ведь содействие ООН в восстановлении социально-экономической ситуации в Украине станет не менее определяющим.

Кроме того, Кислица сообщил, что Президент Украины безоговорочно поддержал призыв Генерального секретаря ООН к глобальному прекращению огня.

"К сожалению, мы видим, что ситуация в зоне конфликта на Донбассе стремительно ухудшается. Из-за обстрелов почти ежедневно имеем либо раненых, либо теряем людей", - отметил глава Постоянного представительства Украины при ООН.

Он также сообщил, что за последние дни несколько раз доводил до сведения Антониу Гутерриша факты о несоблюдении РФ своих обязательств по прекращению огня. Ситуацию также усугубляет блокирование российской стороной доступа международных мониторинговых миссий на оккупированные части Донецкой и Луганской областей.

"Поэтому, кроме гуманитарного аспекта, мы работаем также над привлечением возможностей ООН для влияния на политику сферы безопасности и эпидемиологической ситуации на Донбассе и во временно оккупированном Крыму", - подчеркнул украинский дипломат.