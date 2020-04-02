Зеленский провел разговор с президентом Европейского совета: О чем говорили

Новости Украины:В связи с распространением коронавируса в Украине президент провел телефонный разговор с президентом Европецского совета и обсудил ряд важных вопросов.

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем. Основное внимание во время разговора было уделено ситуации в Украине и ЕС в связи с пандемией коронавируса.

Об этом сообщает пресс-служба Президента.

Так, сообщается, что во время разговора Глава государства выразил поддержку шагам, которые делают институты ЕС для борьбы с распространением пандемии в Европе и преодолении негативных экономических последствий, вызванных вспышкой COVID-19.

Президент отметил важность скоординированных усилий для преодоления пандемии, решение гуманитарных вопросов, с которыми сталкиваются граждане Украины и ЕС, а также сохранение беспрепятственного движения товаров через границы.

Глава государства также поблагодарил за поддержку, которую ЕС предоставляет Украине.

Состоялся обмен мнениями относительно дальнейших шагов в контексте завершения реализации Четвертой программы макрофинансовой помощи ЕС Украине и перспектив продолжения сотрудничества с Европейским Союзом с учетом кризисных обстоятельств, вызванных пандемией.

У Зеленского отметили, что президент Европейского Совета положительно отметил недавнее принятие украинским парламентом законов об обороте земель сельскохозяйственного назначения и о регулировании банковской деятельности.

Глава украинского государства также проинформировал Мишеля о ситуации с безопасностью на Донбассе и состоянии реализации договоренностей, достигнутых во время парижского саммита в нормандской формате. Президент Европейского совета подтвердил неизменную поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины.

Стороны согласились с недопустимостью искусственной инструментализации пандемии коронавируса для политических целей, а также подтвердили необходимость в сохранении санкций в отношении Российской Федерации до полного восстановления территориальной целостности Украины в рамках международно признанных границ.

Владимир Зеленский и Шарль Мишель также обсудили меры политического диалога на высшем уровне до конца текущего года, в частности подготовку к следующему саммиту Украина - ЕС и шестого саммита Восточного партнерства.

Напомним:

По состоянию на утро 2 апреля 2020 года в Центр поступило 484 сообщения о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 3834 сообщение о подозрении на COVID-19.

Напомним, что 1 апреля коронавирус подтвердили у двух женщин, умерших 30 марта в Ивано-Франковском областном перинатальном центре. Еще одна женщина умерла от коронавируса в райцентре Сокиряны Черновицкой области.

В городе Кременчуге Полтавской области подтверждены два новых случая COVID-19, одна женщина в тяжелом состоянии.

Все, что нужно знать о карантине в Украине из-за распространения Covid-19, смотрите в хронике чрезвычайного происшествия.