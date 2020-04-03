Шмыгаль о деятельности Кабмина: Наша программа реалистична, а подходы - ответственны

Утвержденная программа деятельности Кабмина является реалистичной и предусматривает восстановление экономического роста, сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
"Наша программа реалистична, а подходы - ответственные. Первое направление работы - это преодоление рисков для жизни и здоровья наших граждан. Второй - восстановление экономического роста", - написал Шмыгаль на своем официальном канале в Telegram.
Премьер-министр Украины пообещал, что вскоре данная программа будет подана на рассмотрение в парламент.
Напомним:
Шмыгаль и министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко обсудили деятельность в условиях карантина с представителями Американской торговой палаты в Украине.
Шмыгаль также надеется, что Украина получит транш от Международного валютного фонда в ближайшее время.
Кабмин внес изменение в свое постановление №211 об ограничениях в связи с коронавирусом, которые расширяют перечень разрешенной во время карантина хозяйственной деятельности.