Кислица: РФ попыталась добиться снятия санкций в ООН под прикрытием пандемии

Новости Украины:Украина заблокировала в ООН манипулятивную резолюцию России по Covid-19.

Украина заблокировала в ООН проект российской резолюции, который под видом "декларации о солидарности" по противодействию Covid-19 содержал требование об отмене международных санкций.

Об этом в Укринформу сообщил Постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица.

"Украина прервала так называемую "процедуру молчания" и заблокировала манипулятивный проект российской резолюции в Генассамблее ООН, который под видом борьбы с новым коронавирусом открывал окно возможностей для политических манипуляций, в частности, отмену санкций", - отметил украинский дипломат.

В связи с этим он привел ряд основательных причин, почему российская инициатива выходила за рамки международных норм, а значит, не могла быть утверждена Генассамблеей.

"Во-первых, снятие торговых барьеров и мер экономической защиты должно обсуждаться в специализированном учреждении ООН – Всемирной торговой организации, а не на полях Генассамблеи", - указал Кислица.

Во-вторых, по его словам, предложенный россиянами пункт об отмене санкций "разрушает логику ответственности за грубые нарушения Устава ООН", а также других норм международного права.

"Эксплуатировать горе миллионов людей, чтобы получить собственную выгоду и добиться отмены санкций – это и есть пример политической манипуляции. В Кремле прекрасно понимают, что международные санкции не затрагивают гуманитарной помощи, необходимой для противодействия Covid-19", - подчеркнул украинский постпред.

Он отметил, что Украина всячески поддерживает открытие гуманитарных коридоров для оказания помощи в местах, где она наиболее нужна.

В-третьих, Кислица назвал инициативу России классическим примером пропагандистского прикрытия собственной агрессивной внешней политики: "С одной стороны, россияне на весь мир заявляют, что беспокоятся о помощи другим государствам во времена пандемии, а с другой - блокируют транзит гуманитарного груза для Украины на своей территории. К тому же они закрывают оккупированные территории на Донбассе для международных наблюдателей и гуманитарной помощи, не реагируют за угрозы заражения украинских политических заключенных в тюрьмах во временно оккупированном Крыму или на территории Российской Федерации".

В-четвертых, Украина исходит из того, что ослабление или отмена санкций должны происходить не за счет борьбы с пандемией, а "путем прекращения агрессором нарушений международного права и привлечения его к ответственности".

Как отметил дипломат, манипулятивный российский текст подрывает усилия генерального секретаря и широкого круга государств-членов ООН, которые стремятся к реальной солидарности в борьбе против Covid-19.

Кислица напомнил, что Украина присоединилась в качестве основного соавтора к проекту универсальной резолюции, внесенной Сингапуром, Швейцарией, Норвегией, Лихтенштейном, Индонезией и Ганой, которую уже поддержали 187 государств. "Такая широкая поддержка и является настоящим примером глобальной солидарности", - отметил он.

Постоянный представитель Украины при ООН отметил, что слоганами и политическими декларациями вирус не одолеть: "Нужны реальные действия без скрытых планов личной выгоды".

Дипломат также подчеркнул, что Украина начала обращать внимание иностранных партнеров в ООН на российские авантюры сразу, как только в Москве завели разговор о необходимости отмены международных санкций.