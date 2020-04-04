Министр финансов: Украина надеется получить от МВФ еще до $5 млрд

Новости Украины:Министр финансов Сергей Марченко сообщил, что Украина надеется получить от МВФ еще до $5 миллиардов.

После того, как будет принят пакет необходимых законов, Украина надеется получить от МВФ до конца года дополнительно до 5 миллиардов долларов в рамках новой кредитной программы.

Об этом министр финансов Сергей Марченко сообщил в эфире телеканала Украина 24.

"Мы активно ведем переговоры с МВФ, мы с ними согласовали рамку доходов и дефицита, и мы четко определили сколько у нас есть возможностей ресурсного наполнения бюджета. Эти параметры мы согласовали. Остается согласовать технический меморандум. Будет очередной раунд переговоров, редакционные некоторые вещи. Остается проголосовать закон о банках и соответственно об изменениях в бюджет. Если этот пакет законов будет проголосован, есть надежда что мы получим в ближайшее время транш в бюджет. Мы надеемся также до конца года получить от МВФ дополнительно до 5 млрд долларов в бюджет", - сообщил Марченко.

Кроме того, по его словам, МВФ совместно с Национальным банком поддерживает Министерство финансов в том, что Украина на сегодняшний день может отойти от той рамки дефицита, которая была установлена и в предыдущие годы придерживалась. Сейчас ситуация иная, сказал министр, страна может увеличить дефицит бюджета для борьбы с коронавирсом. Минфин планирует воспользоваться такой возможностью, чтобы наиболее незащищенные категории - пенсионеры, граждане, которые потеряли работу и вынуждены получать соцпомощь, врачи - получили помощь.

Кроме того, министр сообщил, что дополнительные финансовые ресурсы для бюджетной поддержки Украина планирует получить и от международных партнеров.

"Вчера была встреча с послами G7, и мы обсуждали вопрос дополнительных финансовых ресурсов для бюджетной поддержки. Речь идет о том, что страны мира имеют возможность также нам помочь... И есть надежда что мы получим до конца года бюджетную поддержку таких стран, как США, Канада, Франция, Германия и так далее. Сейчас мы уже имеем определенные договоренности о получении помощи со стороны Европейской комиссии, которая будет разблокирована после получения транша МВФ, и со стороны Всемирного банка", - сообщил Марченко. Также он добавил, что Президент Владимир Зеленский также ведет активные переговоры с лидерами разных стран мира для получения помощи на борьбу с коронавирусом, в частности, с канцлером Германии Ангелой Меркель.

Марченко подчеркнул, что благодаря усилиям и помощи международных партнеров Украина надеется преодолеть сложный период.

"Благодаря усилиям наших партнеров, я надеюсь, мы сможем преодолеть этот сложный период. По первому кварталу мы видим провал по доходам и это заставляет нас реагировать. Мы подготовили соответствующие изменения в бюджет, которые не только решают вопросы сбалансирования бюджета, но и направлены на то, чтобы создать определенный стабилизационный механизм для борьбы с коронавирусом и его последствиями. Речь идет о создании так называемого фонда для борьбы с коронавирусом в объеме 97 млрд грн. И на сегодняшний момент этот бюджет, который подан в парламент, мы активно обсуждаем с депутатами, и на площадке бюджетного комитета этот бюджет будет доработан", - пообещал министр.