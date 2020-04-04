Скачать
Суббота, 04.04.2020
Пожинаем плоды "издевательства": Зеленский обратился к украинцам (Видео)
Пожинаем плоды "издевательства": Зеленский обратился к украинцам (Видео)
SkyUp доставит британцев домой: детали
SkyUp доставит британцев домой: детали
Официально: Бой Джошуа - Пулев перенесен
Официально: Бой Джошуа - Пулев перенесен
Майли Сайрус и известный косметический бренд передадут $10 млн на борьбу с COVID-19
Майли Сайрус переведет $10 млн на борьбу с COVID-19

Министр финансов: Украина надеется получить от МВФ еще до $5 млрд

Министр финансов: Украина надеется получить от МВФ еще до $5 млрд
01:09 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новости Украины:Министр финансов Сергей Марченко сообщил, что Украина надеется получить от МВФ еще до $5 миллиардов.

После того, как будет принят пакет необходимых законов, Украина надеется получить от МВФ до конца года дополнительно до 5 миллиардов долларов в рамках новой кредитной программы.

Об этом министр финансов Сергей Марченко сообщил в эфире телеканала Украина 24.

"Мы активно ведем переговоры с МВФ, мы с ними согласовали рамку доходов и дефицита, и мы четко определили сколько у нас есть возможностей ресурсного наполнения бюджета. Эти параметры мы согласовали. Остается согласовать технический меморандум. Будет очередной раунд переговоров, редакционные некоторые вещи. Остается проголосовать закон о банках и соответственно об изменениях в бюджет. Если этот пакет законов будет проголосован, есть надежда что мы получим в ближайшее время транш в бюджет. Мы надеемся также до конца года получить от МВФ дополнительно до 5 млрд долларов в бюджет", - сообщил Марченко.

В Минфине рассказали, чего Украина ожидает от сделки с МВФ

Кроме того, по его словам, МВФ совместно с Национальным банком поддерживает Министерство финансов в том, что Украина на сегодняшний день может отойти от той рамки дефицита, которая была установлена и в предыдущие годы придерживалась. Сейчас ситуация иная, сказал министр, страна может увеличить дефицит бюджета для борьбы с коронавирсом. Минфин планирует воспользоваться такой возможностью, чтобы наиболее незащищенные категории - пенсионеры, граждане, которые потеряли работу и вынуждены получать соцпомощь, врачи - получили помощь.

Кроме того, министр сообщил, что дополнительные финансовые ресурсы для бюджетной поддержки Украина планирует получить и от международных партнеров.

"Вчера была встреча с послами G7, и мы обсуждали вопрос дополнительных финансовых ресурсов для бюджетной поддержки. Речь идет о том, что страны мира имеют возможность также нам помочь... И есть надежда что мы получим до конца года бюджетную поддержку таких стран, как США, Канада, Франция, Германия и так далее. Сейчас мы уже имеем определенные договоренности о получении помощи со стороны Европейской комиссии, которая будет разблокирована после получения транша МВФ, и со стороны Всемирного банка", - сообщил Марченко. Также он добавил, что Президент Владимир Зеленский также ведет активные переговоры с лидерами разных стран мира для получения помощи на борьбу с коронавирусом, в частности, с канцлером Германии Ангелой Меркель.

"Позитивный сигнал": Шмыгаль надеется на транш от МВФ в ближайшее время

Марченко подчеркнул, что благодаря усилиям и помощи международных партнеров Украина надеется преодолеть сложный период.

"Благодаря усилиям наших партнеров, я надеюсь, мы сможем преодолеть этот сложный период. По первому кварталу мы видим провал по доходам и это заставляет нас реагировать. Мы подготовили соответствующие изменения в бюджет, которые не только решают вопросы сбалансирования бюджета, но и направлены на то, чтобы создать определенный стабилизационный механизм для борьбы с коронавирусом и его последствиями. Речь идет о создании так называемого фонда для борьбы с коронавирусом в объеме 97 млрд грн. И на сегодняшний момент этот бюджет, который подан в парламент, мы активно обсуждаем с депутатами, и на площадке бюджетного комитета этот бюджет будет доработан", - пообещал министр.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

МВФ, Минфин, Сергей Марченко.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Психологический тест, который поможет определить Ваш характер
02 ГБР задержало подполковника СБУ (Фото)
03 Пожинаем плоды "издевательства": Зеленский обратился к украинцам (Видео)
04 Опять неудача: SpaceX потеряла еще один прототип корабля Starship (Видео)
05 Зеленский: В Украину скоро вернется группа врачей из Италии
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Германия пока не готова выходить из изоляции
Германия пока не готова выходить из изоляции
Во Франции от коронавируса умер украинец
Во Франции от коронавируса умер украинец
ГБР задержало подполковника СБУ (Фото)
ГБР задержало подполковника СБУ (Фото)
Обойдемся кефирчиком: напитки, которые вредно употреблять на ночь
Обойдемся кефирчиком: напитки, которые вредно употреблять на ночь
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь