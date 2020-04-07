Резонансное заявление иранского депутата о катастрофе МАУ: МИД Украины направило ноту

Украина в очередной раз призывает Иран обеспечить полное и беспристрастное расследование обстоятельств уничтожения самолета "Международных авиалиний Украины" 8 января 2020 года. Соответствующая нота направлена в МИД Ирана.
Об этом сообщила пресс-секретарь МИД Екатерина Зеленко.
"Мы глубоко обеспокоены заявлениями представителя парламента Исламской Республики Иран, поэтому наше Посольство в Тегеране безотлагательно направило в Министерство иностранных дел Ирана ноту с требованием предоставить соответствующие разъяснения", - говорится в сообщении.
В украинском МИД в очередной раз призвали Иран соблюдать свои международно-правовые обязательства и обеспечить проведение полного и беспристрастного уголовного и технического расследования обстоятельств уничтожения самолета Международных авиалиний Украины 8 января 2020 года.
Что произошло:
Иранский депутат, член комиссии по вопросам законодательства и юстиции парламента Ирана Хассан Норузи назвал "правильным" уничтожение самолета МАУ и заявил, что никого из причастных не задержали.
Тегеран до сих пор отказывается передать Киеву "черные ящики".
Напомним:
8 января пассажирский самолет международных авиалиний Украины потерпел крушение в районе международного аэропорта имени имама Хомейни в Тегеране.
11 января Иран признал, что самолет украинских авиалиний был сбит по ошибке иранскими военными.
19 января в Киеве прошла церемония прощания с погибшими в авиакатастрофе в Тегеране.