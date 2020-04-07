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Резонансное заявление иранского депутата о катастрофе МАУ: МИД Украины направило ноту

Резонансное заявление иранского депутата о катастрофе МАУ: МИД Украины направило ноту
00:14 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Украины:Украина направила ноту Ирану по поводу заявлений депутата о катастрофе PS752.

Украина в очередной раз призывает Иран обеспечить полное и беспристрастное расследование обстоятельств уничтожения самолета "Международных авиалиний Украины" 8 января 2020 года. Соответствующая нота направлена в МИД Ирана.

Об этом сообщила пресс-секретарь МИД Екатерина Зеленко.

"Мы глубоко обеспокоены заявлениями представителя парламента Исламской Республики Иран, поэтому наше Посольство в Тегеране безотлагательно направило в Министерство иностранных дел Ирана ноту с требованием предоставить соответствующие разъяснения", - говорится в сообщении.

В украинском МИД в очередной раз призвали Иран соблюдать свои международно-правовые обязательства и обеспечить проведение полного и беспристрастного уголовного и технического расследования обстоятельств уничтожения самолета Международных авиалиний Украины 8 января 2020 года.

Что произошло: 

Иранский депутат, член комиссии по вопросам законодательства и юстиции парламента Ирана Хассан Норузи назвал "правильным" уничтожение самолета МАУ и заявил, что никого из причастных не задержали.

Тегеран до сих пор отказывается передать Киеву "черные ящики".

Напомним: 

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Все по теме:

Иран, МИД, МАУ, Екатерина Зеленко, PS752, Хассан Норузи.
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