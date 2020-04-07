"Большое строительство" будет продолжаться: Шмыгаль отчитался о расходах в бюджете

Новости Украины:В связи с введением и усилением карантина в Украине не будет прекращено развитие дорожной инфраструктуры.

Кабинет министров в законопроекте об изменениях в государственный бюджет предложит парламенту сохранить расходы на развитие дорожной инфраструктуры.

Об этом Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил в своем Тelegram.

"Большое строительство" будет продолжаться. #БюджетЧрезвычайнойСитуации максимально сохранит расходы на развитие дорожной инфраструктуры. Качественные дороги - это залог экономического развития", - отметил Шмыгаль.

Так, по его данным, на ремонт и реконструкцию дорог государственного значения в этом году должно уйти 37,3 млрд грн, на ремонт и реконструкцию дорог местного значения - 27,2 млрд грн. На безопасность дорожного движения должно быть выделено 3,1 млрд грн, а на реконструкцию и строительство мостов - 500 млн грн.

Ранее премьер уже отмечал, что ремонт дорог нельзя прекращать. По его словам, такова консолидированная позиция, Президента Украины, правительства и народных депутатов.

Как сообщалось, Верховная Рада 30 марта направила изменения в госбюджет на 2020 год, которыми предлагалось сократить доходную часть на 122,9 млрд грн, а расходную - увеличить на 79,2 млрд грн, на повторное первое чтение.

Согласно документу, дефицит госбюджета предлагалось увеличить на 202 млрд грн - до 298,4 млрд грн (с 96,3 млрд грн), доходы сократить на 122,9 млрд грн до 972,6 млрд грн (с 1095,6 млрд грн), расходы увеличить на 79,2 млрд грн до 1263,2 млрд грн (с 1184 млрд грн).

Доходы по общему фонду - уменьшить на 121,77 млрд грн, в частности, из-за уменьшения показателей по поступлениям по ряду налогов: НДФЛ на 18,5 млрд грн, налога на прибыль предприятий на 20,7 млрд грн, рентной платы на 22,8 млрд грн, акцизного налога на 12,4, налога на добавленную стоимость на 67,1 млрд грн, и тому подобное. Доходы по специальному фонду - уменьшить на 1,17 млрд грн.

1 апреля Шмыгаль просит Министерство финансов и Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства наладить системное сотрудничество с комитетами Верховной Рады для доработки проекта изменений в государственный бюджет-2020.

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