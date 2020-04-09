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Разумков: Внеочередное заседание Рады было чуть перемещено во времени (Видео)

Разумков: Внеочередное заседание Рады было чуть перемещено во времени (Видео)
00:00 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости Украины:Внеочередное заседание Рады планируется провести 13 апреля.

Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков отмечает, что внеочередное заседание парламента планируется провести в понедельник, 13 апреля.

Об этом говорится в его комментарии, размещенном на Youtube-канале телеканала "Рада".

"К сожалению, внеочередное заседание чуть было перемещено во времени, оно состоится, ориентировочно, в понедельник. Мы планируем, что это будет понедельник", - сказал Разумков.

Он пояснил, что "только в среду вечером, фактически, был готов окончательный вариант (очевидно, речь идет об изменениях в бюджет - ред.), который был подготовлен Минфином в совместной работе с комитетами Верховной Рады Украины".

"И только после этого мы смогли его раздать нашим коллегам, народным депутатам, для того, чтобы они ознакомились, изучили этот документ, возможно, внесли свои замечания. Для этого тоже нужно время", - сказал председатель ВР.

Именно поэтому, добавил он, "с пятницы мы переместили внеочередное заседание на понедельник". По словам спикера, планируются еще дополнительные встречи с представителями депутатских фракций и председателями комитетов.

Разумков напомнил, что главным законопроектом, который будет рассматриваться на заседании, будут изменения в госбюджет.

"Возможно, еще дополнительные законопроекты, которые будут определяться инициаторами проведения внеочередного заседания. Они могут быть разными. Все в рамках Регламента и потребностей, которые будут стоять перед Верховной Радой", - сказал он.

Напомним: 

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Верховная Рада, Госбюджет, Кабмин, Дмитрий Разумков.
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