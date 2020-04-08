"Ориентируемся на пятницу": что планируют рассмотреть на внеочередном заседании Рады

Новости Украины:По словам замглавы фракции "Слуга народа", внеочередное заседание Рады может собраться в пятницу.

Премьер-министр Денис Шмыгаль на встрече с председателями комитетов РФ и руководством фракции "Слуга народа" накануне обсудили обновленный проект изменений в госбюджет, их планируют принять на внеочередном заседании Верховной Рады в пятницу, 10 апреля.

Об этом в комментарии Укринформу сообщила заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук.

"Основная тема встречи - это было обсуждение с председателями комитетов и заместителями председателя фракции изменений в бюджет. То есть уже сейчас практически финальный вариант. Еще сегодня дорабатывает Министерство финансов после всех пожеланий, которые высказали председатели комитетов. Мы рассчитываем, что до конца недели мы его проголосуем уже в Верховной Раде. Ориентируемся на пятницу", - сказала депутат.

Кравчук также подчеркнула, что в настоящее время среди депутатов есть понимание и согласие по поводу проекта изменений в бюджет, ожидается, что они будут приняты.

"По бюджету уже практически мы понимаем, что будет консенсус со стороны народных депутатов. Когда появится финальный вариант, он будет обсужден вместе с представителями других фракций и групп, и мы рассчитываем, что в пятницу мы примем", - сказала заместитель председателя фракции "Слуга народа".

Кравчук подчеркнула, что после принятия изменений в бюджет будет запущен процесс социальных выплат.

"Также решили, что эти деньги, которые будут аккумулированы в бюджет из других программ, они будут поделены - часть пойдет в стабилизационный фонд, часть - в Пенсионный фонд напрямую, чтобы как можно скорее осуществить доплаты - тысячу гривень для тех, у кого пенсия менее 5 тысяч гривень и 500 гривень для людей старше 80 лет. Также дополнительные средства пойдут в фонд страхования на случай безработицы, так как мы приняли закон, с первого дня можно получать выплаты по безработице", - пояснила депутат.

По словам Кравчук, Премьер-министр заверил депутатов, что изменения в бюджет предусматривают ограничения на период карантина заработных плат чиновников и членов наблюдательных советов.

"Премьер также сказал, что все выплаты - зарплаты наблюдательных советов в том числе, все высокие зарплаты судей и так далее - все эти выплаты на время карантина будут ограничены суммой 47 тысяч гривень, не больше этой суммы смогут получать государственные чиновники, в том числе члены наблюдательных советов. Это на период карантина плюс 30 дней", - отметила Кравчук.

Кроме того, по словам заместителя председателя фракции "Слуга народа", в повестку дня внеочередного заседания также планируется внести рассмотрение 12 постановлений об отмене принятия закона о введении рынка земли.

Напомним: