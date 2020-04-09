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Четверг, 09.04.2020
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"Одна из 20 стран": Украина получит от Японии лекарство, которое может помочь в лечении Covid-19

"Одна из 20 стран": Украина получит от Японии лекарство, которое может помочь в лечении Covid-19
00:23 Сегодня Телеграф УНН Фото: pixabay

Новости Украины:Япония передаст Украине лекарства, которые могут быть эффективными при лечении COVID-19.

Правительство Японии передаст Украине в качестве партнерской поддержки партию препарата фавипиравир ("Авиган"). Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел.

Так, препаратом интересуются многие страны, ведь есть информация о том, что его использование облегчает протекание заболевания COVID-19. Однако относительно эффективности препарата фавипиравир (синтетический противовирусный препарат - ред.) в лечении коронавирусной инфекции - сейчас идут клинические исследования.

"Мы благодарны правительству Японии, которые очень быстро откликнулись на нашу просьбу о помощи и Украина вошла в список стран, которые получат эти лекарства", - заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Украинские дипломаты по всему миру продолжают собирать информацию о прогрессивных практиках лечения COVID-19, а команда МИД в Киеве ежедневно обеспечивает необходимую поддержку в привлечении и доставке необходимой помощи в Украину", - добавил он.

Сообщается, что партия препарата фавипиравир будет направлена в Украину через систему ООН. Эту доставку ожидает Минздрав Украины, который осуществит дальнейшее распределение препарата по медицинских учреждениям.

По состоянию на утро 8 апреля, в мире насчитывалось 1 млн 432 тыс. 577 человек, инфицированных коронавирусом COVID-19, скончались 82 тыс. 194 человек, поправились 301 тысяч.

В Украине зафиксировано уже 1668 случая заболевания COVID-19, из них 52 – летальных, выздоровели после коронавируса 35 человек.

Напомним: 

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Япония, МИД, Лекарство, Коронавирус.
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