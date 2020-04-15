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Арахамия о коалиции "Слуги народа" и "ЕС": Это исключенный формат

Арахамия о коалиции "Слуги народа" и "ЕС": Это исключенный формат
00:37 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Украины:В "Слуге народа" прокомментировали возможность коалиции с партией Порошенко.

Лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамия надеется до конца каденции нынешней Верховной Рады "прожить в режиме монокоалиции".

Как передает, об этом он сказал в эфире канала "Украина 24", отвечая на вопрос о схожих голосованиях за некоторые вопросы и возможности коалиционного объединения с фракциями "Европейская солидарность" и "Голос".

"Если теоретически, с "Голосом" у нас очень много, я постоянно изучаю статистику, совместных голосований, то с "ЕС" у нас очень мало совместных голосований. И обвинять или намекать, что у нас с "ЕС" может быть коалиция, - это неправда. И я думаю, что это никогда не случится в этом парламенте", - сказал Арахамия.

Он добавил, что партия "Слуга народа" "пришла к власти, фактически, на провалах и на коррупционных скандалах, которые были связаны с предыдущей властью".

"Поэтому мы точно никогда в жизни не позволим себе войти с ними в коалицию. Это исключенный формат", - подчеркнул депутат. Арахамия добавил, что "нам не нужна никакая коалиция".

"У нас монокоалиция. И я очень надеюсь, что мы сможем прожить в режиме монокоалиции полный срок этого парламента", - резюмировал глава фракции.

Напомним: 

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Верховная Рада, Слуга народа, Европейская солидарность, Давид Арахамия.
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