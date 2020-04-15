Иран предложил Украине "меморандум о взаимопонимании" касательно сбитого самолета МАУ

Новости Украины:Иран подталкивает Украину к подписанию меморандума о взаимопонимании касательно сбитого самолета "МАУ".

Иран подталкивает Украину к подписанию меморандума о взаимопонимании, обязывающего Украину и семьи жертв сбитого над Тегераном самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины" отказаться от своего права на дальнейшее рассмотрение этого дела через суды, сообщает Radio Farda.

"Radio Farda стало известно, что Иран направил проект меморандума о взаимопонимании (МоВ) украинскому Министерству иностранных дел, согласно которому Украину и семьи жертв должны признать "человеческую ошибку" в качестве причины крушения. В указанном документе также предусматривается, что Украина и семьи жертв не должны предпринимать против Ирана никаких уголовных и судебных рассмотрений взамен на выплату компенсаций Ираном и выдачу содержимого бортового самописца после того, как оно будет проанализировано", - говорится в материале, опубликованном на сайте Radio Farda во вторник.

Пассажирский самолет Boeing 737-800 авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился в районе международного аэропорта им. имама Хомейни в Тегеране сразу после взлета рано утром 8 января. На борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа. Все они погибли. Среди погибших - 11 граждан Украины (среди них девять членов экипажа), 82 гражданина Ирана, 63 - Канады, 10 - Швеции, четыре - Афганистана, по три - ФРГ и Великобритании. Иранские власти 11 января признали, что Boeing был сбит по ошибке иранскими военными. Позже Командующий аэрокосмическими силами Корпуса Стражей Исламской революции (КСИР) Амир Али Хаджизаде заявил, что берет на себя всю ответственность за крушение украинского самолета.

Иран предложил семьям украинцев, погибших в авиакатастрофе самолета МАУ, компенсацию по $80 тыс., однако украинская сторона заявила, что считает эту сумму недостаточной и будет добиваться ее увеличения.