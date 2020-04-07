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Пристайко о заявлении иранского депутата о катастрофе PS752: Полное неуважение к человеческим жизням

Пристайко о заявлении иранского депутата о катастрофе PS752: Полное неуважение к человеческим жизням
01:45 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твиттер

Новости Украины:Украина ожидает немедленного объяснения от Ирана слов депутата о том, что военные сделали свою работу "хорошо", сбив самолет "МАУ".

Украина ожидает немедленного объяснения от Ирана по поводу заявления члена парламента страны о том, что иранские военные "хорошо выполнили свои обязанности", сбив гражданский авиалайнер авиакомпании "Международные авиалинии Украины" в январе.

Об этом заявил вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Вадим Пристайко.

"Мы ожидаем немедленного объяснения от Ирана по поводу этого прискорбного заявления. Оно показывает полное неуважение к человеческим жизням. Десятки семей из Ирана, Украины, Канады, Швеции, Великобритании и Афганистана потеряли своих близких в результате нападения на беззащитный гражданский самолет", - написал он в Twitter в понедельник.

 

О чем речь: 

Представитель комитета парламента Ирана по юридическим и судебным вопросам Хассан Норузи (Hassan Norouzi) заявил, что иранские военные хорошо выполнили свои обязанности, сбив гражданский авиалайнер авиакомпании "Международные авиалинии Украины" в январе, сообщает "Al Arabiya".

"Вооруженные силы выполнили свои обязанности хорошо... Движение самолета было очень подозрительным", - сказал он в интервью "Hamdeli daily", сообщает "Al Arabiya".

Напомним: 

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Иран, МАУ, Вадим Пристайко, PS752.
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