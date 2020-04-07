Пристайко о заявлении иранского депутата о катастрофе PS752: Полное неуважение к человеческим жизням

Украина ожидает немедленного объяснения от Ирана по поводу заявления члена парламента страны о том, что иранские военные "хорошо выполнили свои обязанности", сбив гражданский авиалайнер авиакомпании "Международные авиалинии Украины" в январе.
Об этом заявил вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Вадим Пристайко.
"Мы ожидаем немедленного объяснения от Ирана по поводу этого прискорбного заявления. Оно показывает полное неуважение к человеческим жизням. Десятки семей из Ирана, Украины, Канады, Швеции, Великобритании и Афганистана потеряли своих близких в результате нападения на беззащитный гражданский самолет", - написал он в Twitter в понедельник.
We expect an immediate explanation from #Iran on this deplorable statement. It shows full disrespect for human lives.Dozens of families from Iran,Ukraine,Canada,Sweden,UK&Afghanistan lost their loved ones in the attack against defensless civilian aircraft https://t.co/2jdDU5nz2v
— Vadym Prystaiko (@VPrystaiko) April 6, 2020
О чем речь:
Представитель комитета парламента Ирана по юридическим и судебным вопросам Хассан Норузи (Hassan Norouzi) заявил, что иранские военные хорошо выполнили свои обязанности, сбив гражданский авиалайнер авиакомпании "Международные авиалинии Украины" в январе, сообщает "Al Arabiya".
"Вооруженные силы выполнили свои обязанности хорошо... Движение самолета было очень подозрительным", - сказал он в интервью "Hamdeli daily", сообщает "Al Arabiya".
Напомним:
8 января пассажирский самолет международных авиалиний Украины потерпел крушение в районе международного аэропорта имени имама Хомейни в Тегеране.
11 января Иран признал, что самолет украинских авиалиний был сбит по ошибке иранскими военными.
19 января в Киеве прошла церемония прощания с погибшими в авиакатастрофе в Тегеране.
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба говорит, что Украина не позволит Ирану избежать ответственности за сбивание самолета "МАУ".