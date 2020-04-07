Пристайко о заявлении иранского депутата о катастрофе PS752: Полное неуважение к человеческим жизням

Новости Украины:Украина ожидает немедленного объяснения от Ирана слов депутата о том, что военные сделали свою работу "хорошо", сбив самолет "МАУ".

Украина ожидает немедленного объяснения от Ирана по поводу заявления члена парламента страны о том, что иранские военные "хорошо выполнили свои обязанности", сбив гражданский авиалайнер авиакомпании "Международные авиалинии Украины" в январе.

Об этом заявил вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Вадим Пристайко.

"Мы ожидаем немедленного объяснения от Ирана по поводу этого прискорбного заявления. Оно показывает полное неуважение к человеческим жизням. Десятки семей из Ирана, Украины, Канады, Швеции, Великобритании и Афганистана потеряли своих близких в результате нападения на беззащитный гражданский самолет", - написал он в Twitter в понедельник.

We expect an immediate explanation from #Iran on this deplorable statement. It shows full disrespect for human lives.Dozens of families from Iran,Ukraine,Canada,Sweden,UK&Afghanistan lost their loved ones in the attack against defensless civilian aircraft https://t.co/2jdDU5nz2v — Vadym Prystaiko (@VPrystaiko) April 6, 2020

О чем речь:

Представитель комитета парламента Ирана по юридическим и судебным вопросам Хассан Норузи (Hassan Norouzi) заявил, что иранские военные хорошо выполнили свои обязанности, сбив гражданский авиалайнер авиакомпании "Международные авиалинии Украины" в январе, сообщает "Al Arabiya".

"Вооруженные силы выполнили свои обязанности хорошо... Движение самолета было очень подозрительным", - сказал он в интервью "Hamdeli daily", сообщает "Al Arabiya".

Напомним: