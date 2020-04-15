В Украине власти рекомендуют ужесточить ответственность за экспорт противоэпидемических товаров

Новости Украины:В Украине власти планируют усилить меры ответственности за вывоз противоэпидемических товаров.

Комитет по вопросам правоохранительной деятельности рекомендует ВР принять в целом законопроект №3271 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно криминализации вывоза (пересылки) через таможенную границу Украины товаров противоэпидемического назначения".

Об этом сообщает информационное управление аппарата ВР.

"По результатам рассмотрения 13 голосами "за" при 9 воздержавшихся приняли решение рекомендовать Верховной Раде принять законопроект №3271 во втором чтении и в целом с учетом предложений комитета", - говорится в сообщении.

Данным законопроектом предлагается дополнить Уголовный кодекс статьей 2012 и установить уголовную ответственность за вывоз (пересылку) в значительном или крупном размерах через таможенную границу Украины вне таможенного контроля или с сокрытием от таможенного контроля товаров противоэпидемического назначения, экспорт которых подлежит лицензированию или вывоз (пересылка) которых гражданами за пределы таможенной территории Украины не допускается.

Проектом также предусмотрено внести изменения в абзац первый части второй статьи 216 Уголовно-процессуального кодекса, которыми предлагается осуществление досудебного расследования преступления, предусмотренного статьей 2012 УК в редакции проекта Закона, отнести к компетенции следственных органов безопасности.

В ходе заседания председатель подкомитета по вопросам уголовного законодательства и противодействия преступности Александр Бакумов доложил о разработанных подкомитетом предложениях, поступивших от субъектов законодательной инициативы. В частности, он сообщил, что предложения сводились к тому, чтобы ограничить в определенном времени действие этой законодательной нормы.

По словам депутата, все они существенны, однако учесть их в предложенном тексте невозможно, поскольку разрушается цель законопроекта. В редакции, принятой в первом чтении, проект должен обеспечить предотвращение незаконного вывоза через таможенную границу товаров противоэпидемического назначения, когда ситуация не наступила и правительство имеет право принимать ограничения на экспорт, когда еще нет карантина и когда нет чрезвычайной ситуации или не введено чрезвычайное положение, то есть сработать наперед, ограничить экспорт противоэпидемических средств и таким образом подвести статью под ответственность тех, кто будет нарушать.

Бакумов также отметил, что к законопроекту есть некоторые вопросы относительно процедуры и относительно той составляющей объективной стороны преступления.

Подкомитет предложил включить в текст проекта правку относительно заслушивания информации о ходе выполнения этого закона в отчет о ходе и выполнении Программы деятельности Кабинета министров за 2020 год и внести изменения в пункт 1 статьи 2012, которыми исключить из текста слова "гражданами".

Члены Комитета во время обсуждения высказали замечания к предложенным позициям и сомнения относительно необходимости введения такой уголовной ответственности на неопределенный срок.

Как сообщалось ранее, Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №3271 на внеочередном заседании 30 марта.

Напомним:

На 15 апреля более двух миллионов людей со всего мира заболели COVID-19. Более 126 000 человек умерли. В мире с 2 000 043 случаев заболевания 484 573 человек выздоровела и 126 753 умерли от осложнений, вызванных болезнью.

В Украине зафиксировано уже 3764 случая заболевания COVID-19, из них 108– летальных, выздоровели после коронавируса 143 человек.