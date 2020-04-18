Скачать
Суббота, 18.04.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
ПЦР-тесты: ВОЗ передала Украине наборы для диагностирования коронавируса
ПЦР-тесты: ВОЗ передала Украине наборы для диагностирования коронавируса
УПЦ МП: В Украину привезли Благодатный огонь (Видео, Фото)
УПЦ МП: В Украину привезли Благодатный огонь (Видео, Фото)
Роналду показал, как лучше всего начинать день (Фото)
Роналду показал, как лучше всего начинать день (Фото)
Пасха 2020 в Украине: обычаи и народные обряды в этот светлый праздник
Пасха 2020: что нужно делать в этот светлый праздник

Локализация пожаров и карантина на Пасху: Ермак с Аваковым провели совещание

Локализация пожаров и карантина на Пасху: Ермак с Аваковым провели совещание
21:33 Сегодня Телеграф УНН Фото: president.gov.ua

Новости Украины:В Украине провели совещание по локализации пожаров и обеспечению контроля карантинных мер на Пасху.

По поручению Президента Украины Андрей Ермак провел совещание по локализации пожаров и обеспечению выполнения требований карантина во время празднования Пасхи.

Об этом сообщили в пресс-службе ОПУ.

"По поручению Президента Украины Владимира Зеленского руководитель Офиса Главы государства Андрей Ермак провел совещание по борьбе с пожарами на территории Житомирской и Киевской областей и обеспечению выполнения требований карантина во время празднования Пасхи", - говорится в сообщении. 

МВД: Ситуация с пожарами в Украине может быть спланированной диверсией

В нем приняли участие министр внутренних дел Арсен Аваков, председатель Национальной полиции Игорь Клименко и председатель Житомирской областной государственной администрации Виталий Бунечко.

Андрей Ермак особо отметил важность координации вертикали государственных администраций и органов Национальной полиции для безопасного и спокойного проведения такого важного для многих граждан праздника, указали в ОПУ.

Участники совещания подробно обсудили подготовку к празднованию Пасхи в Украине, в частности противоэпидемические мероприятия и вопросы обеспечения общественного порядка.

УПЦ МП: В Украину привезли Благодатный огонь (Видео)

Председатель Житомирской ОГА присоединился к совещанию с помощью видеосвязи сразу после облета на вертолете территории лесного пожара и доложил о текущей ситуации. По данным Виталия Бунечко, в субботу ведется работа по локализации четырех небольших очагов возгорания. Как сообщил глава ОГА, наиболее эффективно помогает обуздать пламя авиационная техника - самолеты, вертолеты и беспилотники Национальной гвардии. В случае необходимости к тушению пожаров будет дополнительно привлечено несколько самолетов.

Продолжается посменная работа сил ГСЧС, Национальной гвардии, работников лесхозов, государственных администраций и органов местного самоуправления. 

"Отдельно участники совещания обсудили вопросы ускорения выполнения решения о закрытии рынков, ведь в четырех областях Украины некоторые рынки частично продолжают работать", - добавили в ОПУ.

Напомним:

На 18 апреля 2 млн 243 тыс. 710 подтвержденных случаев заражения коронавирусом COVID-19. 154 тыс. 215 человек умерли.  

За сутки число инфицированных в мире увеличилось на 85 тыс. 456 человек, число скончавшихся от вызываемых коронавирусом осложнений - на 8 тыс. 682.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Украина, Пожар, Карантин, Пасха.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Страстная суббота 2020: что запрещается делать в этот день
02 Не заморачивалась с нарядом: Эльза Хоск позировала обнаженной (Фото)
03 Что нельзя есть, если вы худеете: список
04 Каждый продукт имеет свои противопоказания: когда нельзя пить кефир
05 Глава МВФ рассказала о мировой экономике после пандемии
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 18 апреля
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 18 апреля
Пандемия COVID-19: В мире ожидается дефицит кофе
Пандемия COVID-19: В мире ожидается дефицит кофе
Карта коронавируса в Украине и мире 18 апреля: как распространяется Covid-19 (Онлайн)
Карта коронавируса в Украине и мире 18 апреля
День рождения Елизаветы II: королева отменила праздничный пушечный салют в связи с пандемией
День рождения Елизаветы II: королева отменила праздничный пушечный салют в связи с пандемией
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь