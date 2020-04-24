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Марченко: Кадровые изменения в ГНС и ГТС назрели давно

Марченко: Кадровые изменения в ГНС и ГТС назрели давно
22:33 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новости Украины:В Минфине говорят, что Нефедов и Верланов потеряли доверие людей и должны были уйти.

Министр финансов Украины Сергей Марченко считает, что уволенные сегодня с должностей председатель Государственной налоговой службы Сергей Верланов и глава Таможенной службы Максим Нефедов потеряли доверие людей и должны были уйти.

Об этом сообщается на Правительственном портале.

"Кадровые изменения в ГНС и ГТС назрели давно. Я это неоднократно подчеркивал. В обществе давно существует критическая масса нереализованных надежд относительно деятельности Таможни и Налоговой. Даже в докризисное время руководство этих служб оказалось неспособным выполнять возложенные на них задачи. А в нынешних условиях их пребывание на должностях было риском обеспечения финансовой безопасности. Они потеряли доверие людей, и должны были уйти", - подчеркнул министр.

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По его словам, это первый шаг к очищению фискальных органов государства.

Марченко сообщил, что в настоящее время исполнение обязанностей председателя Таможенной службы временно возложено на руководителя одного из департаментов ДМС Игоря Муратова, а исполнение обязанностей председателя Налоговой - на Михаила Титарчука, заместителя председателя ГНС.

"В ближайшие дни будет назначение новых глав этих двух ведомств", - отметил он.

Марченко также подчеркнул, что кадровые решения – наиболее заметная, но не единственная плоскость реформирования ГТС и ГНС.

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"Параллельно мы готовим институциональные изменения в обоих ведомствах. Формируем новые управленческие команды. Определяем внутренние структуры и функционал. Речь идет о рестарте обеих служб. Прозрачность – лучший аргумент против коррупции и теневых схем", - заявил он.

Как сообщалось, в пятницу на внеочередном заседании правительства был уволен глава Государственной налоговой службы Сергея Верланов и председатель Таможенной службы Максим Нефедов.

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Кабмин, Минфин, Гостаможня, Максим Нефедов, Сергей Марченко, Сергей Верланов, Госналоговая.
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