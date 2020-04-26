Для выполнения приказа суда ООН по Меджлису: МИД призвал мир давить на РФ

Новости Украины:В МИД Украины призвали мировое сообщество продолжать оказывать давление на РФ для гарантии выполнения приказа Международного суда ООН по вопросу Крыма.

МИД призывает мировое сообщество продолжать оказывать давление на РФ и ужесточать санкции с целью обеспечения выполнения приказа Международного суда ООН относительно невозможности запрета Меджлиса крымскотатарского народа в оккупированном Крыму.

Об этом говорится в заявлении МИД Украины относительно четвертой годовщины запрета российской оккупационной администрацией деятельности Меджлиса крымскотатарского народа, опубликованном 26 апреля.

"Прошло четыре года от запрета деятельности Меджлиса крымскотатарского народа российской оккупационной администрацией на временно оккупированной территории Украины - в Автономной Республике Крым и г. Севастополь. Позднее высшая судебная инстанция государства-оккупанта поддержала это незаконное решение. Запрет высшего представительно-исполнительного органа крымских татар оккупационными властями стал очередным свидетельством грубого нарушения международного гуманитарного права и прав человека, проявлением расовой дискриминации, элементом масштабной кампании запугивания и преследований несогласных с оккупацией полуострова и фиктивными результатам так называемого референдума от 16 марта 2014 года, организованного фактически под дулами автоматов оккупационных войск и признанного незаконным мировым сообществом", - отметили во внешнеполитическом ведомстве.

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Там подчеркнули, что на сегодняшний день в рамках продолжающихся репрессий против несогласных, около 120 граждан Украины, большинство из которых являются крымскими татарами, незаконно удерживаются или осуждены Россией по политическим мотивам на территории РФ и временно оккупированного Крыма. За последние полгода оккупационная администрация выносит массовые предупреждения о недопустимости нарушения "закона о митингах и собраниях" членам Меджлиса крымскотатарского народа, активистам кримськотатарского национального движения, в частности Эмине Авамилевой, Абдурешиту Джеппарову и другим активистам.

"Запретом Меджлиса Россия нарушила фундаментальные нормы права, включая Международную конвенцию о ликвидации всех форм расовой дискриминации, Конвенцию Совета Европы о защите прав человека и основных свобод, а также право коренного народа Украины, Крыма на представительство и самоуправление, которое предоставляется Декларацией о правах коренных народов ООН, принятой 13 сентября 2007 года. Нарушения норм международного права Россией в отношении крымских татар рассматриваются сейчас также и Международным судом ООН, который 19 апреля 2017 года своим Приказом среди и прочего обязал Россию "воздержаться от принятия или поддержания ограничений относительно возможности крымских татар сохранить собственные представительские институты, включая Меджлис", - напомнили в МИД Украины, констатировав, что Россия сознательно игнорирует это предписание Приказа МС ООН уже в течение трех лет.

В МИД Украины также отметили, что вопрос не выполнения Россией Приказа будет рассматриваться Международным судом ООН уже при рассмотрении дела по существу.

"В этой связи призываем мировое сообщество продолжать оказывать давление на Россию и усиливать санкции с целью обеспечения выполнения Приказа МС ООН и прекращения притеснений крымскотатарской общины в Крыму", - заявили в украинском внешнеполитическом ведомстве.

Как сообщалось, Украина 16 января 2017 года подала в Международный суд ООН иск против России о нарушении Конвенции о запрещении финансирования терроризма и Конвенции о запрещении расовой дискриминации.

Обвинения, выдвинутые России, включают: предоставление оружия и других видов помощи незаконным вооруженным формированиям; авиакатастрофу самолета "Малайзийских авиалиний" рейса MH17; обстрелы жилых районов Мариуполя и Краматорска; уничтожение гражданского пассажирского автобуса неподалеку Волновахи; взрыв во время мирного собрания в Харькове; дискриминацию в отношении украинской и крымскотатарской общин; запрет деятельности Меджлиса крымскотатарского народа, волны исчезновений, убийства, самовольные обыски, задержания; ограничения на преподавание украинского и крымскотатарского языков.

6 марта 2017 года состоялись первые слушания в Гааге. 19 апреля 2017 года было объявлено решение о мерах предупреждения. Международный суд ООН в Гааге постановил, что Россия должна возобновить деятельность Меджлиса крымскотатарского народа, обеспечить доступность образования в Крыму на украинском языке.