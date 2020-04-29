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Порошенко: ФСБ и ГБР считают проход украинских кораблей по украинскому морю - уголовным преступлением

Порошенко: ФСБ и ГБР считают проход украинских кораблей по украинскому морю - уголовным преступлением
23:33 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Европейская солидарность

Новости Украины:Порошенко требует от Зеленского довести до конца в Международном арбитраже дело против РФ за агрессию в Керченском проливе и взыскать с Кремля компенсацию.

Пятый президент Украины, лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко заявил, что в мае истекает срок, когда Украина должна подать свою позицию в Международный арбитраж по морскому праву о компенсации Российской Федерацией убытков за нарушение международных норм во время акта военной агрессии в ноябре 2018г и потребовал от нынешнего руководства страны незамедлительно активизировать работу в этом направлении.

"Почти год, 25 мая 2019г Международный трибунал по морскому праву в Гамбурге принял предварительное решение в пользу Украины в деле "Украина против России о задержании военных кораблей и их экипажей в Керченском проливе в ноябре 2018г". Суд объявил о применении временных мер по отношению к Российской Федерации за нарушение им иммунитета трех украинских военных кораблей и двадцати четырех членов экипажа. Он обязал Кремль отдать наши корабли и освободить моряков. Благодаря этому вердикту наших героев удалось вернуть домой", - напомнил в своем обращении, обнародованном в среду вечером.

Порошенко отметил, что это беспрецедентное в истории трибунала решение стало следствием высокопрофессиональной работы украинской дипломатической команды в соответствии с подписанными им директивами.

"Директивы давали четкую задачу - привлечь агрессора к ответственности. Уже в следующем месяце Украина должна подать меморандум с разъяснением своей позиции в Специальный международный арбитраж, созданный в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву", - отметил политик, добавив, что на данном этапе речь идет уже о компенсации убытков, нанесенных Украине.

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"Однако вызывает сомнения готовность нынешней украинской власти продолжить международно-правовой процесс, который наша команда начала более года назад. А Россия уже использует тезис о том, что администрация (президента Украины Владимира – ред.) Зеленского Офис генерального прокурора Украины, ГБР и сами рассматривают события ноября 2018г как военную провокацию со стороны Украины", - отметил Порошенко.

Он обратил внимание на то, что ГБР четко синхронизируется с Федеральной службой безопасности России. "Ибо и в ФСБ, и ГБР считают проход украинских кораблей по украинскому морю - уголовным преступлением. И ФСБ, и ГБР допрашивали украинских моряков. Едва ли не единственным разногласием между позицией этих двух ведомств является то, что ФСБ арестовала украинских моряков, а ГБР - хочет предъявить подозрение командующему Военно-морских сил Украины адмиралу Игорю Воронченко", - отметил политик.

Он напомнил, что мгновенная негативная реакция украинской общественности, ветеранов, журналистов и политиков-государственников удержала власть от "этого преступления против Украины".

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"Но уголовное дело по факту событий в Керченском проливе, которое было начато с подачи соратника Януковича (бывшего замглавы администрации президента Виктора Януковича Андрея – ред.) Портнова, - продолжает "расследоваться". Этим делом украинская власть защищает правовую позицию России, отрицая выводы Морского трибунала ООН, который своим решением признал правомерным позицию Украины", - подчеркнул Порошенко.

Он также выразил опасение, что этим делом нынешняя украинская власть создает риск отмены азовского пакета санкций против РФ, введенного Евросоюзом и США.

Порошенко выразил убеждение, что власть в рамках международного морского права и при поддержке наших зарубежных партнеров могла и должна была настаивать на законном суверенном праве Украины осуществлять такие переходы в интересах укрепления обороноспособности страны.

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Очевидно, добавил политик, что сам факт наличия в Украине уголовного дела по событиям в Керченском проливе подрывает позиции Украинского государства в Специальном международном арбитраже.

"Инициаторы этого дела и должностные лица, которые ее открыли в угоду Москве, должны быть наказаны за государственную измену", - убежден он.

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"Мы требуем от МИД предоставить обществу информацию, каким образом страна готовится к арбитражу, если вообще готовится. Мы ожидаем, что Владимир Зеленский найдет нужные слова, для того, чтобы выразить, наконец, публично свою позицию относительно нападения России на Украину в Керченском проливе. И это должно произойти не позднее, чем в мае", - заявил Порошенко.

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ФСБ, Петр Порошенко, ГБР, Андрей Портнов, Владимир Зеленский, Суд ООН.
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