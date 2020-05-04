Аваков о нарушениях карантинных мер: Ривненская область в лидерах среди точек общепитов

Новости Украины:В Украине Ривненская область занимает лидирующую позицию по количеству нарушений карантинных мер.

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков отмечает, что проверки соблюдения карантинных ограничений выявили нарушения со стороны точек общественного питания, торговлю в строительных супермаркетах мебелью и электроникой, работу ресторанов в столице.

"За последнее время полиция составила 10 тыс. 303 протокола о нарушении карантинных норм", - сообщил министр на заседании Кабина в понедельник.

По его словам, была проведена проверка 162 строительных гипермаркетов, в том числе "Эпицентр" и "Новая линия".

"Имеем протоколы о нарушениях. В том числе 94 протокола по супермаркетам, 29 протоколов сети "Эпицентр", 140 протоколов по нарушениям объектами общественного питания", - сказал он.

По словам Авакова, в торговых центрах, в частности, в "Эпицентре" и "Новой линии" были случаи торговли мебелью, предметами электроники, что не предусмотрено условиями карантина.

"В целом проверка установила почти в каждой области нарушения. У нас в лидерах, как ни странно, Ривненская область",- сказал глава МВД, уточнив, что речь идет о нарушениях торговых точек общественного питания.

Также, по словам главы МВД, нарушения были выявлены в Донецкой, Харьковской, Запорожской областях.

Аваков отметил, что в список нарушителей карантинных ограничений вошли и рестораны Киева. "Виноградный хутор", "Мон шер", "Велюр", "Фабиус", - все эти ресторан нарушили условия карантина, имеют место административные протоколы, считаю, что суды нас поддержат в этом", - подчеркнул глава МВД.

Он добавил, что в настоящее время все эти заведения закрыты.