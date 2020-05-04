Аваков о нарушениях карантинных мер: Ривненская область в лидерах среди точек общепитов

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков отмечает, что проверки соблюдения карантинных ограничений выявили нарушения со стороны точек общественного питания, торговлю в строительных супермаркетах мебелью и электроникой, работу ресторанов в столице.
"За последнее время полиция составила 10 тыс. 303 протокола о нарушении карантинных норм", - сообщил министр на заседании Кабина в понедельник.
По его словам, была проведена проверка 162 строительных гипермаркетов, в том числе "Эпицентр" и "Новая линия".
"Имеем протоколы о нарушениях. В том числе 94 протокола по супермаркетам, 29 протоколов сети "Эпицентр", 140 протоколов по нарушениям объектами общественного питания", - сказал он.
По словам Авакова, в торговых центрах, в частности, в "Эпицентре" и "Новой линии" были случаи торговли мебелью, предметами электроники, что не предусмотрено условиями карантина.
"В целом проверка установила почти в каждой области нарушения. У нас в лидерах, как ни странно, Ривненская область",- сказал глава МВД, уточнив, что речь идет о нарушениях торговых точек общественного питания.
Также, по словам главы МВД, нарушения были выявлены в Донецкой, Харьковской, Запорожской областях.
Аваков отметил, что в список нарушителей карантинных ограничений вошли и рестораны Киева. "Виноградный хутор", "Мон шер", "Велюр", "Фабиус", - все эти ресторан нарушили условия карантина, имеют место административные протоколы, считаю, что суды нас поддержат в этом", - подчеркнул глава МВД.
Он добавил, что в настоящее время все эти заведения закрыты.