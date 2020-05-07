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У экс-главы Налоговой Верланова СБУ провела обыск

У экс-главы Налоговой Верланова СБУ провела обыск
13:07 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости Украины:Сотрудники Службы безопасности Украины провели обыски в квартире, где живет экс-глава Государственной налоговой службы Сергей Верланов с женой и дочерью.

Экс-глава Государственной налоговой службы Сергея Верланова сообщил, что утром по месту его жительства сотрудники Службы безопасности Украины провели обыски, которые, впрочем, не увенчались успехом.

"Сегодня утром в квартиру, в которой я проживаю вместе с женой и маленькой дочкой, пришли с обыском сотрудники СБУ. Что искали - не уточняли, но то, о чем, вероятно, пришли, не нашли. Буду информировать о ходе дела и защищать себя и свою семью", - написал Верланов на своей странице в Facebook в четверг.

В СБУ агентству подтвердили факт проведения следственных действий у Верланова, отметив, что они проводятся в рамках расследования уголовного производства, по которому проходят еще обыски.

Как сообщалось, правительство 24 апреля уволило Верланова с должности главы Государственной налоговой службы, а на следующий день объявило конкурс на нового главу ведомства.

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Министр финансов Сергей Марченко заявил, что видит основания для расследования правоохранителями деятельности Верланова, сообщив о жалобах со стороны бизнеса на задержки с автоматическим возмещением НДС, на безосновательное блокирование налоговых накладных. "С таким подходом люди просто теряют свой бизнес. И это вместо того, чтобы в такой сложный период помочь ему выжить", - сказал министр.

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СБУ, Обыск, Налоговая, Сергей Верланов.
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