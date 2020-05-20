Кислица: РФ собирает дискуссию по Крыму для членов Совбеза ООН чтобы оправдать свой провал

Новости Украины:Кислица говорит, что РФ созывает видеоконференцию по ситуации в Крыму, чтобы оправдать свой провал в ООН.

Москва стремится созвать видеоконференцию по ситуации в Крыму после того как натолкнулась на шквал международной критики в свой адрес за нарушения устава ООН, а также прав и свобод на оккупированном полуострове.

Об этом в комментарии Укринформу рассказал Постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица.

"Украина вместе с партнерами еще 6 марта провела неформальное заседание членов СБ ООН по формуле Арриа, посвященное ситуации в Крыму. Тогда международное сообщество осудило Россию за временную оккупацию украинского полуострова и нарушения прав человека. Чтобы хоть как-то оправдать свой провал в марте, российская делегация не нашла ничего лучшего, как воспользоваться "ноу-хау" Украины и партнеров и организовать неформальную интернет-дискуссию по Крыму для членов Совбеза и приглашенных лиц", - отметил Кислица.

Таким образом глава Постоянного представительства Украины при ООН прокомментировал инициативу российской делегации провести 21 мая "неформальную видеоконференцию" Совбеза "с участием жителей Крыма".

"Российская сторона пригласила на встречу в интернете так называемых представителей гражданского общества и СМИ Крыма. Нам также хорошо известно, что в последние недели россияне пытались пригласить представителей оккупационной власти Крыма, против которых действуют международные санкции. Но Украине и ее партнерам удалось это предотвратить. Россия в очередной раз пытается выстрелить себе в ногу", - подчеркнул украинский дипломат.

В связи с этим он отметил, что в Кремле стремятся задействовать свои старые методы: "Сразу хочу всех успокоить. Ничего нового мы не услышим. Россияне и их "ряженые" актеры зачитают очередную мантру о "добровольном воссоединении крымского народа с РФ", а международное сообщество повторит базовые истины, где: а) Крымский полуостров – временно оккупирован; б) Россия – государство-оккупант; в) оккупационная власть должна прекратить нарушения прав человека".

Кислица также подчеркнул, что никакого признания аннексии украинского полуострова не произойдет.

При этом он указал, что россияне инициируют международное мероприятие через несколько дней после 76-й годовщины сталинской депортации крымскотатарского народа - в то время как и до сих пор крымские татары лишены доступа к своей исторической родины. "Нынешняя российская власть очень хорошо усвоила репрессивные методы своих исторических предшественников", - подчеркнул представитель Украины.

Дипломат также выразил надежду, что за дискуссией будут следить и в Крыму. "В условиях информационной блокады и тотальной лжи Кремля там наконец должны услышать позицию международного сообщества и Совета безопасности в частности. Возможно, кое у кого откроются глаза", - отметил он.

Постпред подчеркнул, что позиция Украины в отношении Крыма остается неизменной: "Четвертый год подряд РФ не выполняет приказ Международного суда ООН о применении временных мер по восстановлению деятельности Меджлиса крымскотатарского народа". Дипломат указал, что решения международных судебных инстанций следует выполнять, а не заговаривать.

Кроме того, как отметил Кислица, Россия должна допустить во временно оккупированный Крым миссию ООН по мониторингу прав человека без предварительных условий.

"Членам миссии должны быть созданы условия для свободного общения со всеми жителями полуострова, а не с людьми, подобранными российскими спецслужбами. Российская оккупационная власть также должна освободить граждан Украины, которые по сфабрикованным обвинениям незаконно удерживаются за решеткой в Крыму или были вывезены на территорию РФ", - добавил украинский дипломат.

Как сообщалось ранее, проведения обсуждений в Совете Безопасности ООН по формуле Арриа носят неформальный характер. Решение об участии в таких дискуссиях принимаются каждым государством-членом отдельно, и были случаи, когда страны отказывались присоединиться к таким мероприятиям.