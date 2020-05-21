Изменения в процедуре люстрации: Минюст разработал законопроект

Новости Украины:В Украине Минюст разработал законопроект, который сужает круг лиц, подпадающих под люстрацию.

Министерство юстиции Украины разработало законопроект, который сужает круг лиц, подпадающих под люстрацию.

Об этом информируют на странице Министерства юстиции в Facebook.

"Министерство юстиции разработало законопроект, который существенно меняет процедуру люстрации", - говорится в сообщении.

Как отмечается, указанный законопроект разработан во исполнение рекомендаций Европейского суда по правам человека и Венецианской комиссии.

"Он не отменяет люстрации совсем, но сужает круг лиц, которые под нее подпадают. Так, "автоматическое" очищение предлагается оставить, но только в отношении топ-чиновников, например, членов правительства времен президентства Виктора Януковича", - объясняют в ведомстве.

Кроме того, согласно документу, другие бывшие представители власти получат право отменить наложенные на них ограничения.

Для этого планируется создать специальный орган - Комиссию, которая будет рассматривать заявления люстрированных и будет решать, законно ли они попали под масштабное очищение власти.

В ведомстве сообщают, что в состав Комиссии будут входить шесть человек, половина из которых - представители, назначенные Кабинетом министров, остальные - общественные активисты, отобранные путем рейтингового интернет-голосования.

Как сообщалось, Верховная Рада в сентябре 2014 года приняла Закон "Об очищении власти" (люстрации). Им запрещается занимать определенные высокие должности на государственной службе лицам, которые занимали совокупно не менее одного года определенные законом должности на государственной службе в период с 25 февраля 2010 года по 22 февраля 2014 года.

Сейчас в Едином государственном реестре лиц, в отношении которых применены положения закона Украины "Об очищении власти", находятся 893 человека.

Европейский суд по правам человека 24 февраля 2020 года решил не рассматривать апелляционную жалобу Украины по делу о законе об очищении власти (люстрации). Поэтому решение ЕСПЧ по этому делу от 17 октября 2019 года, которым было установлено нарушение прав украинских чиновников, окончательно вступило в силу.

В частности, суд единогласно установил нарушение статьи 6 § 1 (право на справедливый суд) Европейской конвенции по правам человека в связи со слишком длительным рассмотрением дел заявителей на национальном уровне и нарушение статьи 8 (право на уважение частной жизни) конвенции.

Суд также решил, что закон об очищении власти применяется к очень широкому кругу лиц и привел к увольнению заявителей только на том основании, что они занимали должности на государственной службе в течение более чем года во времена президентства Януковича или на основании занятия должностей в партии до 1991 года.

Таким образом, по мнению ЕСПЧ, закон не учитывал личную роль, которую играли заявители, а также то, были ли они лично связаны с какой- либо недемократической деятельностью, имевшей место в период правления бывшего президента.