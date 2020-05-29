Зеленский и посол Палестины отметили успешное развитие двустороннего сотрудничества

Новости Украины:Зеленский на встрече с новым послом Палестины подтвердил готовность Украины оставаться ведущих поставщиков продуктов питания на палестинский рынок.

Президент Украины Владимир Зеленский принял верительные грамоты у нового посла Палестины в Украине Гашема Хасана Даджани и обсудили с ним состояние и перспективы двусторонних отношений, отметив важность дальнейшего расширения торгово-экономического сотрудничества между двумя странами.

"Владимир Зеленский подтвердил готовность Украины оставаться ведущим поставщиком продовольственных товаров и аграрной продукции на палестинский рынок. Стороны с удовлетворением отметили успешное развитие сотрудничества в сфере образования, весомый вклад Украины в подготовку национальных кадров для Палестины", - сообщает в пятницу пресс-служба главы государства.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский принял верительные грамоты у посла Португалии Антониу Машаду, посла Азербайджана Эльмиры Ахундовой и посла Туркменистана Тойлы Атаева.