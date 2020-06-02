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МИД: Украина рассчитывает на позитивное отношение стран ЕС к украинским туристам

МИД: Украина рассчитывает на позитивное отношение стран ЕС к украинским туристам
15:36 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости Украины:В свою очередь, глава МИД Германии заявляет, что сначала речь идет о снятии ограничений на путешествия для граждан стран Евросоюза, поскольку до 15 июня действуют ограничения на внутренние поездки в ЕС.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба рассчитывает на позитивное отношение стран Европейского Союза к допуску украинских туристов, поскольку сейчас въезд в страны ЕС невозможен из-за противодействия коронавирусу.

Как передает корреспондент, об этом Кулеба сказал в Берлине на совместной с министром иностранных дел Германии Хайко Маасом пресс-конференции.

По словам Кулебы, со странами Евросоюза ведутся разговоры о том, когда возобновятся путешествия и когда украинские туристы смогут посетить эти страны.

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"Рассчитываем на их благоприятное положительное отношение к украинским туристам", - заявил Кулеба.

В свою очередь, Маас отметил, что сначала речь идет о снятии ограничений на путешествия для граждан стран Евросоюза, поскольку до 15 июня действуют ограничения на внутренние путешествия в ЕС.

По его словам, будут выработаны правила для поездок, и будет четко прописано, куда можно совершать путешествия, какие необходимо соблюдать условия, а также - куда не стоит ехать. 

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Как сказал Маас, между странами ЕС проходят разговоры по этому поводу, и до 15 июня будет проанализирована ситуация по сдерживанию коронавируса и будет достигнута договоренность о соответствующих принципах таких путешествий.

Кроме того, будут рассмотрены вопросы поездок за пределы ЕС.

"Думаю, что здесь будет дифференцированный подход с учетом того, какова реальная ситуация в той или другие страны. На этой неделе мы выработаем рекомендации для стран ЕС и стран - ассоциированных членов", - сказал Маас.

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В свою очередь Кулеба отметил, что он лично в этом году не планирует отдыхать за границей. "Что касается меня лично, то я планирую этим летом отдохнуть в Украине и не планирую ехать за границу. У нас очень красивая страна, где можно съездить и на море, и погулять по горам", - сказал Кулеба и пригласил своего немецкого коллегу летом провести отпуск в Украине.

Как сообщалось, ранее эксперты назвали самые безопасные города и направления Европы для отдыха в условиях коронавируса. Возглавила рейтинг столица Грузии - Тбилиси.

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Украина, ЕС, МИД.
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