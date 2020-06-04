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СМИ: бывший регионал претендует на должность главы Минобразования

СМИ: бывший регионал претендует на должность главы Минобразования
00:58 Сегодня Телеграф УНН Фото: Твиттер

Новости Украины:На должность главы МОН хотят назначить бывшего регионала Шкарлета.

Наиболее вероятным кандидатом на должность Министра образования и науки Украины является Сергей Шкарлет, известный тем, что является самым молодым ректором Украины и в 2010 году поддерживал "Партию Регионов". Об этом УНН стало известно из своих источников.

Это стало известно после заседания 3 июня Комитета Верховной Рады по вопросам образования науки и инноваций. Отмечается, что рекомендации по Шкарлету были предоставлены во время встречи Президента Владимира Зеленского с руководителями ведущих высших учебных заведений Украины.

Аналогичную информацию сообщила украинская журналистка Диана Буцко на своей странице в Facebook.

"На министра образования и науки претендует ректор Черниговского университета Сергей Шкарлет", — писала она.

Комитет Рады одобрил: закон об "игорке" готов ко второму чтению

По его собственным словам в интервью за 2010 год, на президентских выборах 2004 и 2010 годов поддерживал бывшего президента Виктора Януковича и разделял взгляды "Партии регионов".

В частности, по данным Центризбиркома, баллотировался в Черниговский областной совет от этой же партии в Деснянском районе Чернигова на местных выборах 2010 года. Был избран депутатом Черниговского облсовета в канденцию 2010-2015 годов.

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Все по теме:

Верховная Рада, Кабмин, Минобразования, Сергей Шкарлет.
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