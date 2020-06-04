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Ткаченко стал новым министром культуры и информполитики Украины

Ткаченко стал новым министром культуры и информполитики Украины
12:28 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Украины:Рада назначила Ткаченко министром культуры и информполитики.

Верховная Рада приняла постановление о назначении Александра Ткаченко министром культуры и информационной политики.

Проект №3585 поддержали 263 народных депутатов.

Александр Ткаченко родился в 1966 году в Киеве.

Окончил Киевский национальный университет им. Тараса Шевченко по специальности "журналистика", Harvard Business School по программе "Business of Entertainment, Media, and Sports" и INSEAD Business School (Сингапур) по программе "Value Creation for Owners and Directors".

Ткаченко - известный медиа-менеджер, продюсер и журналист, неоднократный лауреат различных премий в области топ-менеджмента в сфере медиа.

С августа 2008 года занимал пост гендиректора группы каналов "1+1 Media".

На парламентских выборах 2019 года избран народным депутатом от партии "Слуга народа", после чего вышел из бизнеса и сложил полномочия руководителя медиа-холдинга.

В Верховной Раде Ткаченко возглавил Комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики.

Как сообщал Укринформ, правительство 3 июня зарегистрировало в Верховной Раде представление на назначение народного депутата Александра Ткаченко (фракция партии "Слуга народа") на должность министра культуры и информационной политики.

Ранее председатель фракции "Слуги народа" Давид Арахамия сообщил, что в случае назначения Ткаченко на пост министра вместо него народным депутатом станет юрист Денис Маслов.

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Верховная Рада, Парламент, ВРУ, Александр Ткаченко.
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