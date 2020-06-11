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Правительство займется "недочетами" медреформы

Правительство займется "недочетами" медреформы
18:47 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Twitter
Денис Шмыгаль рассказал, когда в Украине продолжится второй этап медицинской реформы.

Второй этап медреформы будет продолжаться без отсрочки, сейчас правительство исправляет ошибки, допущенные при расчете тарифов на медицинские услуги.

Об этом сказал Премьер-министр Денис Шмыгаль во время пресс-конференции на тему "100 дней правительства" 11 июня.

"Второй этап медицинской реформы будет продолжаться. Законопроекта относительно его отсрочки не будет. Мы перечисляем тарифы НСЗУ в данный момент. Там действительно были ошибки, были неверные расчеты стоимости определенных видов и пакетов медицинских услуг", - рассказал Шмыгаль.

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По его словам, в некоторых пакетах лечения тарифы на медицинские услуги занижены. В качестве примера он привел тариф на лечение инфаркта.

"Инфарктный пакет стоит по существующему тарифу 16 тыс. грн, по факту - это более 30 тыс. грн. То есть, это надо перечислить, и это надо оплачивать, потому что этих средств не хватает на покрытие расходов средней инфарктной операции", - сказал Шмыгаль, добавив, что "таких примеров много".

По его словам, это позволит исправить допущенные ошибки без отсрочки процесса реформы.

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"Признание этой ошибки дает нам основание сегодня пересчитать стоимость пакетов, позволяет пересмотреть и дополнить вот эти прописанные параметры в реформе, например содержания психиатрии, фтизиопульмонологии, других учреждений, которые в принципе не предусматривались, их в приницпе забыли при подготовке второго этапа медреформы. Вот эти ошибки и то, что забыли, мы как раз сейчас исправляем. Мы это исправим без отсрочки", - сказал Премьер-министр.

По его убеждению, исправление ошибок и продолжение медреформы даст "правильный результат", который украинцы почувствуют уже со следующего года.

Он также сообщил, что состоялся по сокращенной процедуре отбор кандидатов на должность главы Национальной службы здоровья, которая осуществляет выплаты больницам по пакетам оказания медицинской помощи. Шмыгаль подчеркнул, что процесс назначения руководителя НСЗУ должен быть открытым.

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"Мы хотим это открыть и сделать более публично, чтобы у общества не было сомнений в том, что НСЗУ и вообще эта реформа медицинская, она должна быть", - сказал Премьер-министр.

В Украине 1 апреля начался второй этап медицинской реформы. Им предусмотрено, что учреждения здравоохранения, предоставляющие специализированную (городские, районные больницы) и высокоспециализированную (областные больницы и центры) медицинскую помощь, будут получать средства по договору с НСЗУ.

Президент Владимир Зеленский призвал главу Минздрава, председателя профильного комитета Верховной Рады и главного санитарного врача оперативно предложить пути улучшения медреформы и решить проблемы, которые возникли в результате введения второго ее этапа.

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Кабмин, Медицинская реформа, Денис Шмыгаль.
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