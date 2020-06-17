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Генсек: Украина благодаря новому статусу будет больше участвовать в учениях НАТО

Генсек: Украина благодаря новому статусу будет больше участвовать в учениях НАТО
Обновлено 20:50 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина
Украина, благодаря получению статуса партнера по расширенным возможностям НАТО, будет активнее участвовать в учениях альянса и получит доступ к большему объему информации, заявил в среду генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

"Украина будет больше участвовать в учениях НАТО", - сказал он на пресс-конференции в Брюсселе.

Он также пояснил, что новый статус позволит Киеву "получить дополнительные возможности в том, что касается обмена информацией".

Ранее в июне стало известно, что Украина получила статус партнера по расширенным возможностям НАТО.

Предоставлению Украине статуса члена Программы расширенных возможностей НАТО предшествовали месяцы кропотливой работы дипломатов, военных, депутатов, маневры, комбинации и тактические договоренности.

Учения НАТО: Украина начала подготовку к участию

Кремль обратил внимание на предоставление Украине статуса партнера НАТО с расширенными возможностями и считает, что вовлечение в орбиту Североатлантического альянса новых стран не способствует укреплению безопасности в Европе.

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Все по теме:

НАТО, Военные учения, Йенс Столтенберг, Учения НАТО.

Автор:

Телеграф
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