Генсек: Украина благодаря новому статусу будет больше участвовать в учениях НАТО

Украина, благодаря получению статуса партнера по расширенным возможностям НАТО, будет активнее участвовать в учениях альянса и получит доступ к большему объему информации, заявил в среду генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

"Украина будет больше участвовать в учениях НАТО", - сказал он на пресс-конференции в Брюсселе.

Он также пояснил, что новый статус позволит Киеву "получить дополнительные возможности в том, что касается обмена информацией".

Ранее в июне стало известно, что Украина получила статус партнера по расширенным возможностям НАТО.

Предоставлению Украине статуса члена Программы расширенных возможностей НАТО предшествовали месяцы кропотливой работы дипломатов, военных, депутатов, маневры, комбинации и тактические договоренности.

Кремль обратил внимание на предоставление Украине статуса партнера НАТО с расширенными возможностями и считает, что вовлечение в орбиту Североатлантического альянса новых стран не способствует укреплению безопасности в Европе.