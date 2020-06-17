Генсек: Украина благодаря новому статусу будет больше участвовать в учениях НАТО

"Украина будет больше участвовать в учениях НАТО", - сказал он на пресс-конференции в Брюсселе.
Он также пояснил, что новый статус позволит Киеву "получить дополнительные возможности в том, что касается обмена информацией".
Ранее в июне стало известно, что Украина получила статус партнера по расширенным возможностям НАТО.
Предоставлению Украине статуса члена Программы расширенных возможностей НАТО предшествовали месяцы кропотливой работы дипломатов, военных, депутатов, маневры, комбинации и тактические договоренности.
Кремль обратил внимание на предоставление Украине статуса партнера НАТО с расширенными возможностями и считает, что вовлечение в орбиту Североатлантического альянса новых стран не способствует укреплению безопасности в Европе.