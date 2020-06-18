В Офиса президента рассказали о состоянии здоровья Зеленской, которая болеет коронавирусом

В пресс-службе Офиса президента сообщили о состоянии здоровья первой леди Украины Елены Зеленской и отметили, что супруга президента находится в изоляции и под наблюдением врачей.

Как известно, супруга президента Украины Владимира Зеленского Елена Зеленская болеет коронавирусной инфекцией COVID-19. На данный момент она лечится в одной из больниц Киева, состояние ее стабильное. Об этом сообщили в пресс-службе Офиса президента в Telegram-канале.

"Ныне течение болезни соответствует пневмонии средней степени тяжести. Состояние Елены Зеленской стабильное", - говорится в сообщении ОПУ сегодня, 18 июня.

Кроме того, известно, что жена президента не нуждается в кислородной дотации и проходит антибактериальную терапию. Зеленская находится в изоляции под наблюдением врачей.

Глава государства Владимир Зеленский и дети президента здоровы. Завтра они пройдут очередную проверку на COVID-19 и будут сдавать ПЦР-тесты.

Напомним, на прошлой неделе у Зеленской лабораторно подтвердили коронавирус, после чего ее госпитализировали в киевскую больницу. Врачи поставили диагноз - внегоспитальная двусторонняя полисегментарная пневмония. После этого Зеленский заявил, что переходит на особый режим работы. Несмотря на это он ездит на работу в офис.

Как сообщалось, сегодня, 18 июня, стало известно, что первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заразился коронавирусом. Он сдал положительный тест на COVID-19, и в настоящее время находится на самоизоляции.