Разумков: в Раде COVID-19 переболело 15-17 нардепов

В Верховной Раде на Covid-19 переболело 15-17 народных депутатов.

Об этом заявил председатель парламента Дмитрий Разумков.

"Переболело в целом где-то людей 15-17.

Если не ошибаюсь, два человека еще болеют (…) Я имею в виду народных депутатов", - сказал Разумков в интервью "UA: Украинское радио" во вторник.

Как сообщалось, с 1 июля столица вынужденно меняет условия предоставления льготного проезда в общественном транспорте из-за недополучения компенсации за эти льготы из государственного бюджета. В частности, планируется, что проезд льготных категорий граждан, которые не зарегистрированы в Киеве, будет осуществляться на общих основаниях, при условии регистрации электронного билета. Возмещение же расходов на проезд будут осуществлять органы социальной защиты населения по месту регистрации человека.