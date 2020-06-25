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Глава МИД Венгрии прибыл в Киев на заседание украинско-венгерской комиссии

Глава МИД Венгрии прибыл в Киев на заседание украинско-венгерской комиссии
Обновлено 11:17 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер
Сегодня, 25 июня, в Киеве началось четвертое заседание Совместной межправительственной украинско-венгерской комиссии по вопросам экономического сотрудничества под председательством министров иностранных дел Украины и Венгрии, которая не собиралась почти семь лет.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто прибыл с визитом в Украину.

Об этом в Twitter сообщил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

"Рад приветствовать венгерского коллегу Петера Сийярто в Киеве сегодня. Мы восстанавливаем заседания Совместной украинско-венгерской межправительственной экономической комиссии, которая не собиралась почти семь лет. Пора разблокировать истинный потенциал экономического сотрудничества Украины и Венгрии", - написал Кулеба.

Как заявлял ранее украинский министр, на заседании межправительственной комиссии стороны обсудят конкретные возможности сотрудничества украинских и венгерских компаний, увеличение объемов двусторонних инвестиций, содействие укреплению позиций на рынках обеих стран.

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"Речь идет о сотрудничестве в сферах транспорта, пограничной и трансграничной инфраструктуры, сельском хозяйстве, энергетике, охране окружающей среды и других сферах", - сообщил министр.

Как сообщалось, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 29 мая посетил с рабочим визитом Венгрию, где встретился с венгерским коллегой Петером Сийярто.

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Все по теме:

МИД, Венгрия, Дмитрий Кулеба, Петер Сийярто.

Автор:

Телеграф
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