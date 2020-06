Глава МИД Венгрии прибыл в Киев на заседание украинско-венгерской комиссии

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто прибыл с визитом в Украину.

Об этом в Twitter сообщил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

"Рад приветствовать венгерского коллегу Петера Сийярто в Киеве сегодня. Мы восстанавливаем заседания Совместной украинско-венгерской межправительственной экономической комиссии, которая не собиралась почти семь лет. Пора разблокировать истинный потенциал экономического сотрудничества Украины и Венгрии", - написал Кулеба.

Glad to meet my Hungarian colleague Péter Szijjártó in Kyiv today. We are reviving the Ukrainian-Hungarian intergovernmental economic comission after almost 7 years of pause. Time to unlock the true potential of economic cooperation between Ukraine & Hungary. pic.twitter.com/dPKhARJDJC

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) June 25, 2020