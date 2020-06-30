МИД: Украине нужен Крым, а не компенсация от России

Глава МИД Дмитрий Кулеба напомнил стратегию Украины по возвращению полуострова - Украина не будет требовать от России компенсацию за Крым, ей нужна ее территория.

Украине не нужна компенсация от России за аннексию Крыма, а нужен сам полуостров. Требование выплат только навредит стратегии, на которой настаивает Украина – о незаконной оккупации ее территории.

Об этом заявил в интервью изданию Крым.Реалии глава Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба.

"А вы хотите, чтобы мы признали незаконной оккупации, попросили себе компенсацию за это? Или как? Типа - заплатите деньги и все будет нормально? Нет! Стратегия совершенно другая. Мы так и говорим, что происходит временная незаконная оккупация", - заявил Кулеба.

При этом министр подчеркнул, что компании имеют право судится за потерянное имущество.

Также он уточнил, что его ключевая задача, как представителя МИД, это держать вот эту рамку – временная незаконная оккупация.

Как сообщалось, 26 июня отмечали День крымскотатарского флага, президент Украины Владимир Зеленский заверил, что Украина вернет себе временно оккупированный Россией Крым.

Кроме того, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш напомнил, что ООН четко выступает за территориальную целостность Украины и не признает никогда Крым территорией России.