Скачать
Вторник, 30.06.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Шмыгаль назвал условие возврата к жесткому карантину
Шмыгаль назвал условие возврата к жесткому карантину
Денис Шмыгаль заявил, что готов к отставке, если его попросят
Денис Шмыгаль заявил, что готов к отставке, если его попросят
Золотой мяч: Роналду обошел Месси, но не возглавил список
Золотой мяч: Роналду обошел Месси, но не возглавил список
Не опять, а снова: премьеру фильма "Мулан" отложили
Не опять, а снова: премьеру фильма "Мулан" отложили

МИД: Украине нужен Крым, а не компенсация от России

МИД: Украине нужен Крым, а не компенсация от России
14:33 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук
Глава МИД Дмитрий Кулеба напомнил стратегию Украины по возвращению полуострова - Украина не будет требовать от России компенсацию за Крым, ей нужна ее территория.

Украине не нужна компенсация от России за аннексию Крыма, а нужен сам полуостров. Требование выплат только навредит стратегии, на которой настаивает Украина – о незаконной оккупации ее территории.

Об этом заявил в интервью изданию Крым.Реалии глава Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба. 

"А вы хотите, чтобы мы признали незаконной оккупации, попросили себе компенсацию за это? Или как? Типа - заплатите деньги и все будет нормально? Нет! Стратегия совершенно другая. Мы так и говорим, что происходит временная незаконная оккупация", - заявил Кулеба.

При этом министр подчеркнул, что компании имеют право судится за потерянное имущество.

Также он уточнил, что его ключевая задача, как представителя МИД, это держать вот эту рамку – временная незаконная оккупация.

Как сообщалось, 26 июня отмечали День крымскотатарского флага, президент Украины Владимир Зеленский заверил, что Украина вернет себе временно оккупированный Россией Крым.

Кроме того, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш напомнил, что ООН четко выступает за территориальную целостность Украины и не признает никогда Крым территорией России.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Россия, Крым, МИД, Аннексия Крыма, Дмитрий Кулеба.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Протухшая вода и еда со вкусом ртути: как пал один из крупнейших мегаполисов майя
02 На Украину надвигается холодный атмосферный фронт: пройдут сильные ливни
03 У всех есть друг, который испортит вечеринку: Райан Рейнольдс сорвал встречу "Людей Икс" (Видео)
04 Серьезные ошибки, которые многие допускают при обустройстве жилья (Фото)
05 Всего десять правил, помогающих похудеть за короткое время
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Зеленский о второй волне эпидемии Covid-19: Медицина должна быть готова ко всему
Зеленский о Covid-19 в Украине: Нужно готовиться ко второй волне
В Киеве протестуют профсоюзы
В Киеве протестуют профсоюзы
МИД: Украине нужен Крым, а не компенсация от России
МИД: Украине нужен Крым, а не компенсация от России
Меган Маркл и принц Гарри поддержали жертву расизма в телефонном разговоре
Меган Маркл и принц Гарри поддержали жертву расизма в телефонном разговоре
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь