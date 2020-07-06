Скачать
Понедельник, 06.07.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
У Зеленского заявили о стабилизации эпидемии COVID-19
У Зеленского заявили о стабилизации эпидемии COVID-19
Совет НБУ отказался назначать Чурия на должность заместителя главы НБУ
Совет НБУ отказался назначать Чурия на должность заместителя главы НБУ
Украинец Деревянченко может встретиться с чемпионами Чарло или Канело
Украинец Деревянченко может встретиться с чемпионами Чарло или Канело
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 7 июля
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 7 июля

Совет НБУ отказался назначать Чурия на должность заместителя главы НБУ

Совет НБУ отказался назначать Чурия на должность заместителя главы НБУ
Обновлено 14:51 Сегодня Телеграф Фото: НБУ via Flickr
Сегодня на внеочередном заседании совет Национального банка Украины воздержался от назначения Олега Чурия на должность заместителя главы Национального банка Украины.

Совет Национального банка отказался назначить на второй 7-летний срок Олега Чурия на должность заместителя главы НБУ. Ранее он занимал эту должность 5 лет.

Об этом сообщает председатель Совета НБУ Богдан Данилишин.

"6 июля состоялось внеочередное заседание Совета Национального банка, на котором было рассмотрено представление главы НБУ Смолия о назначении Чурия на должность заместителя Председателя Национального банка.Совет воздержался от назначения Чурия на должность", - пишет Данилишин.

По его словам, согласно законодательству Чурий будет находиться в должности до вступления в должность нового заместителя председателя.

Также Данылышин отметил, что 10 июля истекает 5-летний срок пребывания Чурия в должности заместителя главы НБУ.

"Совет и в дальнейшем настроен на конструктивное сотрудничество с правлением Национального банка Украины", - добавил он.

Напомним, что 1 июля Яков Смолий объявил, что подал президенту заявление об увольнении по собственному желанию из-за систематического политического давления.

2 июля Владимир Зеленский внес в Раду законопроект об увольнении Смолия. Вначале его должен был рассмотреть финансовый комитет, возглавляемый нардепом от "Слуги народа" Даниилом Гетманцевым. После этого вопрос увольнения был вынесен на рассмотрение в зал.

3 июля Верховная Рада в пятницу поддержала постановление об отставке главы Национального банка Украины (НБУ) Якова Смолия.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

НБУ, Богдан Данилишин, Яков Смолий, Олег Чурий.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Мужчинам за 50: какие напитки стоит исключить из рациона
02 Лучше не есть утром: что не стоит употреблять на голодный желудок
03 Из Греции домой ближайшим рейсом вернутся 17 украинцев
04 Актер Вилле Хаапасало сменил профессию: теперь он продает хачапури
05 Продукты, которые можно и нужно хранить в морозилке
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В столице смягчают карантин: что разрешили
В столице смягчают карантин: что разрешили
Украинцам разрешили менять избирательный адрес онлайн
Украинцам разрешили менять избирательный адрес онлайн
Долгожданная прохлада: синоптики рассказали, когда спадет жара
Долгожданная прохлада: синоптики рассказали, когда спадет жара
День поцелуев: самые неожиданные факты о касаниях губ
День поцелуев: самые неожиданные факты о касаниях губ
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь