Совет НБУ отказался назначать Чурия на должность заместителя главы НБУ

Сегодня на внеочередном заседании совет Национального банка Украины воздержался от назначения Олега Чурия на должность заместителя главы Национального банка Украины.

Совет Национального банка отказался назначить на второй 7-летний срок Олега Чурия на должность заместителя главы НБУ. Ранее он занимал эту должность 5 лет.

Об этом сообщает председатель Совета НБУ Богдан Данилишин.

"6 июля состоялось внеочередное заседание Совета Национального банка, на котором было рассмотрено представление главы НБУ Смолия о назначении Чурия на должность заместителя Председателя Национального банка.Совет воздержался от назначения Чурия на должность", - пишет Данилишин.

По его словам, согласно законодательству Чурий будет находиться в должности до вступления в должность нового заместителя председателя.

Также Данылышин отметил, что 10 июля истекает 5-летний срок пребывания Чурия в должности заместителя главы НБУ.

"Совет и в дальнейшем настроен на конструктивное сотрудничество с правлением Национального банка Украины", - добавил он.

Напомним, что 1 июля Яков Смолий объявил, что подал президенту заявление об увольнении по собственному желанию из-за систематического политического давления.

2 июля Владимир Зеленский внес в Раду законопроект об увольнении Смолия. Вначале его должен был рассмотреть финансовый комитет, возглавляемый нардепом от "Слуги народа" Даниилом Гетманцевым. После этого вопрос увольнения был вынесен на рассмотрение в зал.

3 июля Верховная Рада в пятницу поддержала постановление об отставке главы Национального банка Украины (НБУ) Якова Смолия.