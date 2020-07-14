Новый председатель нацкомиссии по делам ЮНЕСКО: кого назначил Зеленский

Владимир Зеленский назначил первого заместителя министра иностранных дел Украины Эмине Джапарову председателем Нацкомиссии Украины по делам ЮНЕСКО, освободив от исполнения этих обязанностей Сергея Кислицу.

Об этом говорится в указе главы государства №272/2020.

"Назначить Джапарову Эмине Айяровну - первого заместителя министра иностранных дел Украины - председателем Национальной комиссии Украины по делам ЮНЕСКО, освободив от исполнения этих обязанностей С.Кислицу", - отмечается в документе.

Эмине Джапарова в 2016-2019 гг. была первым заместителем министра информационной политики. 10 июня 2020 года назначена на должность первого заместителя министра иностранных дел.

Владеет английским, крымскотатарским, турецким и испанским языками.

Как сообщалось ранее, в Украине игорный бизнес стал легальным. Депутаты приняли закон, который регулирует рынок азартных игр.

Также сообщалось, что в Раде зарегистрировали 2 проекта постановлений об отмене решения ВР о принятии закона "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр".