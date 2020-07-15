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Пост главы АМКУ: В ВР зарегистрирован проект постановления о назначении Песчанской

Пост главы АМКУ: В ВР зарегистрирован проект постановления о назначении Песчанской
22:34 Сегодня Телеграф УНН Фото: ukrafoto.com
В ВРУ зареестровао проект постановления № 3856 о назначении Ольги Песчанской председателем Антимонопольного комитета Украины (АМКУ). Об этом сообщает сайт ВР.

"Назначить Песчанскую Ольгу Станиславовну на должность Председателя Антимонопольного комитета Украины", — говорится в проекте постановления.

Отмечается, что инициатор проекта постановления — председатель комитета Верховной Рады по вопросам экономического развития Дмитрий Наталуха, народный депутат от фракции "СН".

Как сообщалось ранее, во время заседания фракции "Слуга народа" депутаты утвердили рекомендовать на пост главы АМКУ Ольгу Песчанскую.

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Также сообщалось, что на заседании фракции "СН" нардепы утвердили рекомендовать на должность главы АМКУ Ольгу Песчанскую, а на место вице-премьер-министра - Олега Уруского. Об этом сообщил Александр Качура в своем Telegram.

Ирина Венедиктова рассказала, что сейчас средняя зарплата прокурора ОГП составляет около 30 тыс гривен. Об этом на заседании Комитета ВРУ по вопросам правоохранительной деятельности заявила генпрокурор.

18 июня Укравтодор объявил крупнейший тендер в своей истории - 12,58 миллиардов гривен на строительство 30-километрового участка автомагистрали Н-31 Днепр-Решетиловка. Чтобы чужие сюда даже не совались - создали новую дискриминационную заточку: доход фирмы-участника в 2019 году должен был быть не менее трети тендера, то есть 3,77 млрд грн. А такие цифры среди украинских дорожников есть только в "Автомагистрали-Юг" и "Онур".

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Все по теме:

Украина, АМКУ, ВР, Рада, Ольга Песчанская.

Автор:

Телеграф
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