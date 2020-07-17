Зеленский: Вопроса "смотрящих" в целом не существует в Офисе президента и у меня лично

Президент Украины Владимир Зеленский заверил, что так называемых "смотрящих" за любым городом от ОПУ не существует.

Об этом он заявил во время брифинга после заседания фракции "Слуга народа".

"Смотрящих за Киевом от Офиса (президента, - ред) нет. "Смотрящих" за любым городом Украины от Офиса нет. Вопроса "смотрящих" в целом не существует в нашем Офисе и у меня лично", - заявил президент.

16 июля фракция "Слуга народа" провела финальные праймериз, по результатам которых кандидатом на пост мэра Киева была выдвинута нардеп Ирина Верещук.

Верещук получила 83 голоса в свою поддержку, её ближайший соперник - Александр Дубинский смог заручиться поддержкой 43 членов партии.

Во время брифинга после праймериз, Верещук вызвала на публичные дебаты действующего городского главу Киева Виталия Кличко.

Напомним, Зеленский пообещал, что перед проведением местных выборов, которые состоятся 25 октября этого года, всех кандидатов от партии "Слуга народа" проверит Служба безопасности Украины.