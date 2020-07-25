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Президента Зеленского ждут в Египте

Президента Зеленского ждут в Египте
07:50 Сегодня Телеграф Фото: president.gov.ua
Глава украинского государства Владимир Зеленский провел телефонный разговор с лидером Египта Абделем Фаттаха Ас-Сиси.

Президента Украины Владимира Зеленского пригласили посетить Республику Египет. Это сделал его египетский коллега Абдул-Фаттах Халил Ас-Сиси в ходе телефонного разговора президентов.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

"Глава Украины обновил приглашение Абделю Фаттаха Ас-Сиси посетить с визитом Украину после стабилизации ситуации с коронавирусом", - говорится в сообщении.

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Также у Зеленского заявили, что Ас-Сиси с удовольствием посетит Украину и отправил главе украинского государства встречное приглашение.

Ас-Сиси отметил, что с удовольствием посетит Украину, и пригласил Владимира Зеленского посетить Египет после нормализации эпидемиологической ситуации".

Кроме того, главы государств поговорили о важных вопросах пандемии коронавируса, торгово-экономическим сотрудничеством, а также усилением взаимопомощи в космической сфере.

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Напомним, 21 июля президент Украины Владимир Зеленский встретился с президентом Швейцарской Конфедерации Симонеттой Соммаруги.

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Все по теме:

Украина, Египет, Владимир Зеленский, Офис Президента.

Автор:

Телеграф
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