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Пропаганда гомосексуализма: когда ждать рассмотрения законопроекта

Пропаганда гомосексуализма: когда ждать рассмотрения законопроекта
13:50 Сегодня Телеграф Фото: Twitter
В "Слуге народа" рассказали, когда рассмотрят законопроект о наказании за пропаганду гомосексуализма. По словам Корниенко, это не первоочередное задание нынешней власти, сначала нужно решить вопрос улучшения экономической ситуации в Украине.

Глава партии "Слуга народа", первый заместитель председателя фракции Александр Корниенко уверен, что пока насущной необходимости в рассмотрении законопроекта об ответственности за пропаганду гомосексуализма и трансгендеризма нет.

Такое заявление он сделал на брифинге, отреагировав на инициативу "слуг народа" Елены Лис и Георгия Мазурашу.

"Этот законопроект не стоит принимать в активную работу, ведь он очень дискуссионный", - заявил он.

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Также Корниенко напомнил, что у Украины есть определенные обязательства перед международными партнерами, и добавил, что речь идет "даже не об обязательствах, а о тех идеях, которые предлагаются. По его словам, законопроект должен быть пересмотрен, чтобы он не был дискриминационным.

В то же время Корниенко убежден, что на сегодняшний день "такие законопроекты надо откладывать подальше". "Обсуждать их тогда, когда мы определимся с насущными экономическими вопросами, проведем налоговую амнистию, решим, что делать с налогом на вывезенный капитал, решим, что делать с бюджетом на следующий год", - сказал он.

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Напомним, соавтор законопроекта о запрете пропаганды гомосексуализма в Украине, нардеп "Слуги народа" Георгий Мазурашу, в эфире телеканала "Украина 24" объяснил суть документа.

По словам нардепа, в законопроекте предусмотрена новая статья в Кодексе об административных правонарушениях, в которой будут прописаны штрафы за пропаганду нетрадиционной сексуальной ориентации.

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Все по теме:

Верховная Рада, ЛГБТ, Слуга народа, Александр Корниенко.

Автор:

Телеграф
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