Президент назначил посла Украины в Боснии и Герцеговине

Владимир Зеленский назначил посла Украины в Хорватии Василия Кирилича главой украинской дипмиссии в Боснии и Герцеговине по совместительству. Об этом сообщили в ОП.

"Назначить чрезвычайного и полномочного посла Украины в Республике Хорватия Кирилича Василия Петровича чрезвычайным и полномочным послом Украины в Боснии и Герцеговине по совместительству", - говорится в указе.

Текст указа №296/2020 от 28 июля, размещенн на сайте ОПУ.

Новоназначенный посол Украины Кирилич Василий Петрович:

Ранее, Глава контактной группы в Минске Леонид Кучма второй раз выходит из переговоров. Он сам попросил Зеленского освободить его от обязанностей.

Также сообщалось, что Украина ввела временный безвизовый режим с Китайской Народной Республикой. Безвизовый режим будет действовать с 1 августа 2020 года по 31 января 2021 года.

Как сообщалось, Михеил Саакашвили предложил создать единый орган контроля над судами и упразднить Высший совет правосудия, Высшую квалификационную комиссию судей и Госсудебную администрацию. Об этом он заявил во время презентации данных изменений.