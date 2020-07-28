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Президент назначил посла Украины в Боснии и Герцеговине

Президент назначил посла Украины в Боснии и Герцеговине
15:47 Сегодня Телеграф Фото: president.gov.ua
Владимир Зеленский назначил посла Украины в Хорватии Василия Кирилича главой украинской дипмиссии в Боснии и Герцеговине по совместительству. Об этом сообщили в ОП.

"Назначить чрезвычайного и полномочного посла Украины в Республике Хорватия Кирилича Василия Петровича чрезвычайным и полномочным послом Украины в Боснии и Герцеговине по совместительству", - говорится в указе.

Текст указа №296/2020 от 28 июля, размещенн на сайте ОПУ.

Новоназначенный посол Украины Кирилич Василий Петрович:

Ранее, Глава контактной группы в Минске Леонид Кучма второй раз выходит из переговоров. Он сам попросил Зеленского освободить его от обязанностей.

Также сообщалось, что Украина ввела временный безвизовый режим с Китайской Народной Республикой. Безвизовый режим будет действовать с 1 августа 2020 года по 31 января 2021 года.

Как сообщалось, Михеил Саакашвили предложил создать единый орган контроля над судами и упразднить Высший совет правосудия, Высшую квалификационную комиссию судей и Госсудебную администрацию. Об этом он заявил во время презентации данных изменений.

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Все по теме:

Украина, Владимир Зеленский, Босния, ОП, Герцоговина, Василий Курилич.

Автор:

Телеграф
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