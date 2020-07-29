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Зеленский сменил замглавы АМКУ

Зеленский сменил замглавы АМКУ
13:55 Сегодня Телеграф Фото: president.gov.ua
Владимир Зеленский снял Нину Сидоренко с должности зампредседателя АМКУ и назначил на это место Наталию Буроменскую. Данный указ опубликован на сайте ОПУ.

"Освободить Сидоренко Нину Сергеевну от должности заместителя председателя АМКУ - государственного уполномоченного", - отмечалось в указе №298/2020.

Также Зеленский назначил на должность зампредседателя АМКУ - Наталию Буроменскую (указ №300/2020), перед этим освободив ее с поста председателя АМКУ(указ №299/2020).

Ранее, ВР 16 июля назначила Ольгу Пищанскую на должность председателя ААМКУ. До этого Пищанская была первым зампредседателя АМКУ.

Как сообщалось, Владимир Зеленский анонсировал строительство в пяти-шести регионах Украины мультибольниц по программе "Большое строительство". Об этом глава государства во время выступления на открытии второй очереди нового корпуса Охматдета в столице.4

Также сообщалось, что в Украине в большинстве городов и районов дети пойдут в учебные заведения 1 сентября. Об этом сообщил Максим Степанов в эфире "Сніданку з 1+1".

Ранее сообщалось, что Владислав Криклий опубликовал список стран, куда могут улететь граждане Украины на отдых, по состоянию на среду, 29 июля. Об этом он сообщил в своем Телеграме.

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Все по теме:

Украина, АМКУ, Владимир Зеленский, Наталия Буроменская.

Автор:

Телеграф
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