Скачать
Понедельник, 03.08.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
В центре Киева мужчина захватил банк и угрожает бомбой
В центре Киева мужчина захватил банк и угрожает бомбой
В Минздраве напомнили органам местной власти, что они не могут самостоятельно ослаблять карантин
В Минздраве напомнили органам местной власти, что они не могут самостоятельно ослаблять карантин
Маркевич неожиданно возглавил клуб УПЛ
Маркевич неожиданно возглавил клуб УПЛ
3 августа - праздник, что категорически запрещено делать, главные приметы
3 августа - праздник, что категорически запрещено делать, главные приметы

Кузьмин: Власть не способна создать национальную идею, поэтому такая идея должна быть создана и поддержана всеми гражданами Украины

Кузьмин: Власть не способна создать национальную идею, поэтому такая идея должна быть создана и поддержана всеми гражданами Украины
Обновлено 13:07 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук
Участники круглого стола призвали власть установить в Украине мир.

Такое мнение в ходе круглого стола "Украинская национальная идея. Цели и средства" высказал народный депутат от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Ренат Кузьмин, сообщает канал 112 Украина.

"Украинское государство должно обеспечить гражданам счастливую жизнь. Мы хотим, чтобы национальная идея была создана и поддержана всеми гражданами Украины", - отметил Ренат Кузьмин.

Участники круглого стола призвали власть установить в Украине мир.

"Основные вопросы, которые волнуют украинцев, это мир, экономический рост, социальная справедливость, эффективное управление страной", – добавил Ренат Кузьмин.

Участниками круглого стола были граждане Украины, которые откликнулись на предложение о создании национальной идеи, а также деятели культуры, искусства, науки. Инициатором обсуждения выступил Ренат Кузьмин.

Кузьмин также напомнил о возможности приобщиться к созданию национальной идее через социальные площадки Facebook и Telegram.

Напомним, ранее Ренат Кузьмин заявил, что суд обязал ГБР начать расследование против Баканова, Трубы и Зеленского за фабрикацию уголовных дел против Медведчука.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Ренат Кузьмин, ОПЗЖ.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Генетики провели ДНК-исследование и выяснили происхождения большинства потомков рабов в США
02 Кравчук: Я никогда не верил в то, что словами можно убедить Кремль и президента России
03 Самая молодая премьер в мире вышла замуж (Фото)
04 Зачем куда-то бежать, если можно забить с центра поля: удивительный гол в Первой лиге (Видео)
05 Тест раскроет самую яркую черту Вашего характера
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В Украину снова идет жара, местами до +35°
В Украину снова идет жара, местами до +35°
COVID-19 в столице: сколько киевлян заболели за сутки
COVID-19 в столице: сколько киевлян заболели за сутки
Курс валют: в начале недели гривна немного укрепилась
Курс валют: в начале недели гривна немного укрепилась
Компания OnePlus представила тизер HydrogenOS 11 (aka OxygenOS 11) с датой выхода
Компания OnePlus представила тизер HydrogenOS 11 (aka OxygenOS 11) с датой выхода
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь