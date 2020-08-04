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Саакашвили: Я могу стать кандидатом на пост премьера в крупнейшей стране Европы

Саакашвили: Я могу стать кандидатом на пост премьера в крупнейшей стране Европы
Обновлено 23:43 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер
Глава исполнительного комитета реформ Украины и экс-президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что его персона не исчезнет с "мировых радаров", чего он не может сказать о Грузии.

"Я могу стать кандидатом на пост премьер-министра в крупнейшей стране Европы. Вы можете ознакомиться с украинской прессой и убедиться в этом. У меня очень важная роль в Украине. Поэтому говорить о навязывании кому моей кандидатуры смешно и странно. Мы должны говорить не об этом, а о том, что Грузия исчезнет, как страна. Иванишвили хотел, чтобы Саакашвили исчез с мировых радаров. Я очень четко представлен на всех мировых радарах, а Грузии там больше нет. В отличие от провинциального политикана, моя страна стоит выше моей скромной персоны", - заявил Саакашвили в интервью TV Pirveli. 

Он в очередной раз отметил, что грузинам стоит мобилизоваться чтобы "быстро покончить с Иванишвили" (глава партии "Грузинская мечта" Бидзина Иванишвили, - ред.) на осенних выборах.

Парламентские выборы в Грузии пройдут 31 октября.

Население страны будет избирать 150 депутатов: 120 голосованием за партии, а 30 – голосованием за кандидатов в мажоритарных округах.

Проходной барьер для партий составит 1%. Право голоса на этих выборах имеют 3 550 054 гражданина Грузии.

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7 мая Владимир Зеленский назначил Саакашвили председателем Исполнительного комитета реформ.

В связи с назначением Саакашвили на должность председателя исполнительного комитета Совета реформ отношение между Украиной и Грузией обострились. МИД Грузии направил Киеву ноту протеста в связи с назначением Саакашвили. 

В мае Грузия отозвала из Украины своего посла для дальнейших консультации. В МИД Грузии сообщили, что возникли проблемы в двусторонних отношениях.

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Украина, Грузия, Михеил Саакашвили.

Автор:

Телеграф
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