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Журналист: При Зеленском украинская промышленность продемонстрировала рекордное падение

Журналист: При Зеленском украинская промышленность продемонстрировала рекордное падение
17:16 Сегодня Телеграф Фото: president.gov.ua
Президент Владимир Зеленский так и не выполнил своего предвыборного обещания, и при нем страна так и не разбогатела.

Об этом идет речь в материале: "Кот в мешке" оказался "волком в овечьей шкуре". Какие провалы Порошенко Зеленский так и не исправил", опубликованном на сайте "112 Украина".

Авторы статьи пишут, что конечно, состояние Зеленского до “золотых гор” Порошенко не дотягивает. Но обращают внимание, что бывший актер - далеко не бедный человек. 

"Еще до начала каденции он успел вляпаться в скандал, не задекларировав свою виллу в Италии. Кроме того, журналисты периодически публикуют расследования, согласно которым “простой парень" уже на посту лидера государства продолжает пользоваться сомнительными финансовыми юрисдикциями", - говорится в статье.

Тем временем, напоминают авторы, страна явно не разбогатела. Еще до коронавирусных ограничений, по их словам, на которые можно с легкостью списать все экономические провалы, рост ВВП стал сокращаться. 

"Рекордное падение демонстрировала украинская промышленность. Страшно загадывать, что будет со страной после победы над Covid-19, ведь управленцы от Зе явно неэффективны - как минимум в разрезе борьбы с безработицей", - говорится в материале.

Также в статье указывается, что касается денег из бюджета страны, то четких фактов коррупции со стороны Зеленского пока нет. 

"Но от президентских бенефитов, оплаченных гражданами, Владимир Александрович отказываться не спешит. Гарант недавно продал свой дом и теперь живет в “Конча-Заспе”, хотя резиденцию хотел “отдать детям”. Президентского кортежа он тоже не лишился, ссылаясь на обеспечение безопасности. Теперь президентские авто гоняют по столице, нарушая правила дорожного движения. Отдыхает Владимир Александрович тоже по-королевски - в Омане, один только чартер куда стоил около 12 тысяч долларов в час. Президент живет, как простой украинец, не правда ли?" - спрашивают авторы статьи.

Пенсиями, которые упомянул Зеленский-кандидат, Зеленский-президент действительно обеспокоился, отмечают журналисты. 

"Например, с апреля внедрил 500 гривен надбавки для 80-летних. Однако, если “приплюсовать” все пенсионные изменения, окажется, что на выплатах только сэкономили. Причем нехило: примерно 50 миллиардов гривен. Это удалось за счет переноса мартовской индексации на май. Более того, минимальная выплата для большинства престарелых украинцев все еще остается примерно на том же уровне, что и раньше - 1712 гривен. За эту сумму Гарант может разве что один раз скромно пообедать в ресторане", - говорится в статье.

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Промышленность, ВВП, Владимир Зеленский.

Автор:

Телеграф
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