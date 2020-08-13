Зеленский о протестах в Беларуси: Сложная, серьезная ситуация

Зеленский отреагировал на задержание украинских граждан в Беларуси и заявил, что официальный Киев добивается их освобождения.

Президент Украины Владимир Зеленский заявляет о проводимых с белорусской стороной переговорах относительно возвращения задержанных на территории Беларуси украинских граждан и советует соотечественникам воздержаться от поездок в Беларусь до стабилизации там обстановки.

"Сейчас мы говорим с МИД и вчера они соединились уже с белорусской стороной – там трое наших, на сегодняшнюю статистику, другой у меня нет, трое наших украинских граждан задержанных. Сейчас ведутся переговоры. Мы хотим настойчиво, чтобы нам вернули наших граждан в Украину", - сказал Зеленский на брифинге в г.Борисполь Киевской области в четверг.

Глава украинского государства отметил, что "хочется, чтобы не было смертей, не было пострадавших, и чтобы власть действительно находила диалог со своим, именно своим обществом". "Но пока что то, что мы с вами видим – мы видим, что там сложная, нестабильная, серьезная ситуация", - сказал президент.

"И я бы сейчас советовал украинцам из-за тех случаев, что наши люди там задержаны там, я бы советовал сейчас украинцам воздержаться от поездок в Беларусь, пока не установится более-менее стабильная ситуация", - сказал Зеленский.

Как сообщалось, 12 августа в Минске задержали украинских правозащитников Константина Ревуцкого и Евгения Васильева. Против них возбудили уголовное дело о массовых беспорядках в Минске 10-12 августа. Их белорусские коллеги утверждают, что украинцы участия в акциях протеста не принимали.

13 августа глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что Киев направил две ноты протеста по поводу задержанных на протестах украинцев и требует встречи с ними.

Напомним, в Беларуси люди массово вышли на улицы и протестуют против результатов президентских выборов, которые состоялись 9 августа. Массовые акции протеста проходят в крупных городах Беларуси и продолжаются уже пятый день. Власти ответили на протест с максимальной жестокостью.

Сам Лукашенко взамен говорит, что протестами руководят из-за рубежа, участников акций называет "овцами" и уверяет, что в Беларуси "Майдана не будет".

Подробней о всех событиях, что сейчас происходят в Беларуси читайте в нашем материале "В Беларуси пятые сутки продолжаются протесты: последние новости"