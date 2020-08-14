Рост рейтингов Кличко происходит благодаря "Европейской солидарности"

Центр Разумкова представил рейтинг политических сил в Киеве.

В горсовет пока вероятно проходят шесть партий:

"УДАР Виталия Кличко" - 19,8%

"Слуга народа" - 15%

"Оппозиционная платформа — За жизнь" - 11,5%

"Европейская Солидарность" - 11,4%

"Перемога Пальчевского" - 7,1%

"Сила и Честь" - 5,5%

Алексей Боровский, комментируя исследование, отмечает: ""Батькивщина" долго определялась с тем, кто возглавит список из-за чего заметно забуксовала. Сейчас вопрос по попаданию в Киевсовет остается открытым, а перспективы туманными ", - уверен он.

Кроме того социолог объяснил за счет чего "УДАР" активно отбирает голоса у "ЕС".

"" ЕС" не смогла выдвинуть популярного кандидата и отказалась от критики действующего мэра, из-за чего теряет своего избирателя. Этим удачно пользуется Кличко, который играет на том же электоральном поле. Партия Кличко вышла на первое место, и если ситуация не изменится, то тенденция роста рейтинга действующего мэра и его политсилы на фоне падения "ЕС" будет сохранятьс", - резюмирует он.