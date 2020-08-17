В Кабмине приняли решение о предоставлении гуманитарной помощи Ливану

В Кабмине приняли решение о предоставлении гумпомощи Ливану, где 4 августа произошел разрушительный взрыв в порту Бейрута. Об этом сообщают в Кабмине.

Данный проект распоряжения Кабмин принял сегодня, 17 августа, на внеочередном заседании.

"Во исполнение указа президента Украины от 14 августа 2020 года правительство распорядилось выделить из резервного фонда государственного бюджета 8,4 млн грн Министерству внутренних дел для оказания гуманитарной помощи пострадавшему от взрыва населению в г. Бейруте", - говорится в сообщении.

МВД совместно с Государственной службой чрезвычайных ситуаций и Национальной гвардией должны обеспечить закупку, отправление, доставку и передачу груза гуманитарной помощи в виде лекарственных средств, изделий медицинского назначения и муки пшеничной.

Что произошло в Бейруте

Взрыв в порту столицы Ливана Бейруте повредил 8 тысяч зданий. В их число входит 50 археологических объектов, такие данные приводит Высшая комиссия по чрезвычайной помощи в Ливане, пишет Middle East Monitor.

Ранее сообщалось, что масштабный взрыв в Ливане оставил примерно 300 000 людей без крыши над головой и нанес материального ущерба на более 3 000 000 000 долларов.

В столице Ливана, Бейруте число погибших в результате мощных взрывов возросло до 178 человек.