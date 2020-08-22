Зеленский анонсировал встречу советников в "нормандском формате"

Встреча советников стран "нормандского формата" должна состояться 28 августа. Такая договоренность была достигнута во время проведения заседания ТКГ.

"На 28 августа стороны договорились о встрече советников в "нормандском формате". Затем должна состояться встреча министров иностранных дел четверки, а потом уже - встреча лидеров", - рассказал президент Украины Владимир Зеленский в интервью телеканалу "Україна 24".

Ранее Зеленский рассказал, что считает введение режима тишины "серьезным шагом вперед".

19 августа состоялось очередное заседание Трехсторонней контактной группы (Украина, Россия, ОБСЕ) в формате видеоконференции с участием нового главы украинской делегации - президента Украины в 1991-1994 гг. Леонида Кравчука и первого заместителя главы делегации Витольда Фокина.