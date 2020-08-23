В МИД Беларуси раскритиковали Зеленского за "заезженные со всех сторон советы"

Пресс-секретарь внешнеполитического ведомства Беларуси жестко высказался о словах президента Украины Владимира Зеленского о повторных выборах.

"Знаете, Украина - братская для нас страна и украинский народ - братский для белорусов. Поэтому, конечно, в этот откровенно непростой для нашей страны момент хотелось бы почувствовать какую-то поддержку или хотя бы понимание, а не слушать уже заезженные со всех сторон советы. Сейчас точно мы нуждаемся не в них", - сказал начальник управления информации и цифровой дипломатии - пресс-секретар МИД Анатолий Глаз, передает БЕЛТА.

"Хотя, если посмотреть новейшую историю Украины, то, конечно, опыта в некоторых вопросах им не занимать. Вот только результат этих политических экспериментов уж точно не убеждают украинцев, и не только их, в их правильности и полезности. Более того, по нашему мнению, у украинского руководства еще много лет будет много вопросов важных, которыми нужно ежедневно заниматься внутри своей страны, чем раздавать советы соседям", - сказал официальный представитель белорусского МИД.

Ранее Зеленский выразил убеждение, что Александру Лукашенко следует в течение месяца провести повторные президентские выборы в стране с участием международных наблюдателей.

"Представим, что я уверенный человек. Я уверен в выборе народа. Как я могу всех успокоить? Я бы точно сказал: "в течение месяца будет новое голосование. И я участвую в новых выборах. Кто еще хочет участвовать - вперед", - сказал Зеленский.

Напомним, на площади Независимости в столице Беларуси сегодня собралось уже более ста тысяч человек. Люди скандируют лозунги "Жыве Беларусь" и держат в руках цветы и флаги.

Министр обороны Беларуси Виктор Хренин пригрозил участникам протестов применением армии, в случае "нарушения порядка и спокойствия" возле мемориалов погибшим во Второй мировой войне.