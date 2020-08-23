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Зеленский дал совет Лукашенко: Проведите повторные выборы

Зеленский дал совет Лукашенко: Проведите повторные выборы
11:30 Сегодня Телеграф Фото: Twitter
Президент Украины Владимир Зеленский выразил убеждение, что Александру Лукашенко следует в течение месяца провести повторные президентские выборы в стране с участием международных наблюдателей.

Главе белоруского государства Александру Лукашенко стоило бы провести повторные выборы в республике.

Такое мнение выразил президент Украины Владимир Зеленский в интервью Euronews.

Также Зеленский отметил, что новый избирательный процесс должен проходить при участии международных наблюдателей.

"Представим, что я уверенный человек. Я уверен в выборе народа. Как я могу всех успокоить? Я бы точно сказал: "в течение месяца будет новое голосование. И я участвую в новых выборах. Кто еще хочет участвовать - вперед", - сказал Зеленский.

"К внутренней ситуации добавился внешний фактор": Лукашенко опять пугает беларусов "шевелением" войск НАТО

Что происходит в Беларуси?

В воскресенье, 9 августа, в Беларуси прошли президентские выборы, согласно результатам которых победу одержал действующий глава государства Александр Лукашенко.

Большая часть граждан не поверила в правдивость результатов голосования и вышли протестовать на улицы, где получили мощный отпор силовиков.

Все кандидаты в президенты Беларуси, кроме Александра Лукашенко, обжаловали результаты выборов. Однако, ЦИК Беларуси отклонил все жалобы на непризнание итогов выборов президента.

Светлана Тихановская заявила, что готова стать национальным лидером в стране, чтобы Беларусь "успокоилась и вошла в нормальный ритм".

17 августа объявлена общенациональная забастовка. Протестующие выдвинули ряд требований к Лукашенко, он в очередной заявил, что новых выборов в Беларуси не будет. Также он считает, что смена власти разрушит экономику страны.

19 августа саммит ЕС договорился о санкциях в отношении Беларуси, а также объявил, что не признает результаты выборов президента этой страны.

Александр Лукашенко занимает пост президента Беларуси с 1994 года, он заявил, что новых выборов в Беларуси не будет. А также, что смена власти разрушит экономику страны.

Российская Федерация готова оказать помощь в урегулировании конфликта в Беларуси. Такая помощь может быть оказана, если руководство Беларуси сделает соответствующий запрос.

Больше новостей по теме можно узнать перейдя по тегу "Беларусь".

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Все по теме:

Выборы, Беларусь, Протесты, Александр Лукашенко, Владимир Зеленский.

Автор:

Телеграф
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