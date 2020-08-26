Скачать
Среда, 26.08.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Украина закрывает границу для иностранцев
Украина закрывает границу для иностранцев
Правительство согласовало назначение глав Черкасской и Кировоградской ОГА
Правительство согласовало назначение глав Черкасской и Кировоградской ОГА
Ибрагимович выбил из Милана €7 млн в год
Ибрагимович выбил из Милана €7 млн в год
Официально: ASUS представила новые флагманы Zenfone 7 и Zenfone 7 Pro
Официально: ASUS представила новые флагманы Zenfone 7 и Zenfone 7 Pro

Кличко: "УДАР" пойдет на местные выборы самостоятельно

Кличко: "УДАР" пойдет на местные выборы самостоятельно
Обновлено 15:01 Сегодня Телеграф Фото: twitter
Политпартия "УДАР" пойдет на местные выборы отдельно. Об этом заявил Виталий Кличко во время съезда партии "УДАР" в среду, 26 августа.

"УДАР" идет на местные выборы. Идет на местные выборы, чтобы сделать Украину богатым, демократическим, успешным государством, страной, где царят закон и справедливость, где граждане чувствуют себя защищенными, страной, в которой мы все мечтаем жить. "УДАР" идет на местные выборы отдельно и будет нести ответственность исключительно перед людьми", - сказал Кличко.

Он отметил, что "УДАР" готов сотрудничать с демократическими, проевропейскими силами в новом Киевсовете, в новоизбранных местных советах на всех уровнях.

"Это сотрудничество будет открытым и в интересах граждан, а не отдельных политиков либо по другим мотивам. Я убежден, что во власть должны прийти и молодые, активные люди, профессионалы с опытом, потому что, чтобы власти доверяли, она должна быть компетентной и эффективной", - отметил он.

Кличко подчеркнул, что команда "УДАРа" обладает опытом, знаниями, имеет успехи и реализованные проекты. 

Коронавирус в Украине: Кабмин активно готовится ко второй волне

"Сегодня "УДАР" объединяет успешных менеджеров, экспертов, волонтеров, общественных деятелей. Мы идем в местную власть, чтобы отстаивать интересы местного самоуправления и внедрять эффективные решения как для защиты людей от коронавируса, так и для развития экономики, чтобы украинцы не теряли рабочие места и доходы. Мы идем, чтобы бороться с коррупцией и делать власть открытой и прозрачной. У нас есть такой план для Киева, который мы уже реализуем, и планы для городов и городков Украины", - рассказал он.

Также Кличко подчеркнул, что "УДАР" будет отстаивать муниципальные социальные программы в каждом регионе Украины.

На партийном съезде Кличко также представил обновленную команду партии.

"Мы обещали обновление и усиление нашей команды. Мы делаем все для того, чтобы к нам присоединялись люди, которые имеют опыт, которые хотят, которые знают что им нужно менять. Очень хорошо, что к нашей команде присоединяются много людей, специалистов... И сейчас я бы хотел пригласить сюда новых и проверенных временем и событиями людей, которые сейчас вместе с нами идут на местные выборы", - сказал Кличко.

Кличко сообщил, что к команде УДАРа присоединились сурдопереводчик Леся Петровская, адвокат Алексей Шевчук, глава Департамента молодежи и спорта КГГА Юлия Хан, начальник управления по вопросам гражданской защиты КГГА Роман Ткачук, представитель УДАРа на Львовщине Оксана Юринец. 

Украина закрывает границу для иностранцев

Также среди новых членов команды УДАР - известный украинский футболист Александр Шовковский. 

Как сообщалось, мэр Киева Виталий Кличко будет выдвигаться в мэры Киева от своей политической силы, а также поведет команду на местные выборы, в частности в Киевсовет. 

Выборы Киевского городского головы и депутатов Киевсовета состоялись одновременно с внеочередными выборами президента Украины 25 мая 2014 года.

Кличко повторно победил на выборах осенью 2015 года. 

Верховная Рада 15 июля назначила очередные местные выборы на 25 октября 2020 года.

Также сообщалось, что сегодня правительство рассмотрит запрет на деятельность развлекательных заведений. 

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Виталий Кличко, Украина, Выборы, УДАР.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 В Украине повысят пенсии с сентября: кому и на сколько
02 Весьма неожиданно: бактерии умеют "кричать" и делают это, когда умирают
03 Шторм в Шотландии: 50 тысяч норвежских лососей сбежали из рыбной фермы и это обеспокоило экологов
04 COVID-19 начал утихать в 5 украинских областях
05 Важно не прогадать: особенности воспитания дочери
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Шмыгаль: в Кабмине продлят адаптивный карантин в Украине на 2 месяца
Шмыгаль: в Кабмине продлят адаптивный карантин в Украине на 2 месяца
Эпидемия: в США ИФА-тестирование на коронавирус проводят бесплатно
Эпидемия: в США ИФА-тест на COVID-19 проводят бесплатно
Кличко: в столице за сутки 95 больных коронавирусом
Кличко: в столице за сутки 95 больных коронавирусом
Фото в откровенном купальнике Ирины Шейк облетело всю сеть
Фото в откровенном купальнике Ирины Шейк облетело всю сеть
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь