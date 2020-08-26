Кличко: "УДАР" пойдет на местные выборы самостоятельно

Политпартия "УДАР" пойдет на местные выборы отдельно. Об этом заявил Виталий Кличко во время съезда партии "УДАР" в среду, 26 августа.

"УДАР" идет на местные выборы. Идет на местные выборы, чтобы сделать Украину богатым, демократическим, успешным государством, страной, где царят закон и справедливость, где граждане чувствуют себя защищенными, страной, в которой мы все мечтаем жить. "УДАР" идет на местные выборы отдельно и будет нести ответственность исключительно перед людьми", - сказал Кличко.

Он отметил, что "УДАР" готов сотрудничать с демократическими, проевропейскими силами в новом Киевсовете, в новоизбранных местных советах на всех уровнях.

"Это сотрудничество будет открытым и в интересах граждан, а не отдельных политиков либо по другим мотивам. Я убежден, что во власть должны прийти и молодые, активные люди, профессионалы с опытом, потому что, чтобы власти доверяли, она должна быть компетентной и эффективной", - отметил он.

Кличко подчеркнул, что команда "УДАРа" обладает опытом, знаниями, имеет успехи и реализованные проекты.

"Сегодня "УДАР" объединяет успешных менеджеров, экспертов, волонтеров, общественных деятелей. Мы идем в местную власть, чтобы отстаивать интересы местного самоуправления и внедрять эффективные решения как для защиты людей от коронавируса, так и для развития экономики, чтобы украинцы не теряли рабочие места и доходы. Мы идем, чтобы бороться с коррупцией и делать власть открытой и прозрачной. У нас есть такой план для Киева, который мы уже реализуем, и планы для городов и городков Украины", - рассказал он.

Также Кличко подчеркнул, что "УДАР" будет отстаивать муниципальные социальные программы в каждом регионе Украины.

На партийном съезде Кличко также представил обновленную команду партии.

"Мы обещали обновление и усиление нашей команды. Мы делаем все для того, чтобы к нам присоединялись люди, которые имеют опыт, которые хотят, которые знают что им нужно менять. Очень хорошо, что к нашей команде присоединяются много людей, специалистов... И сейчас я бы хотел пригласить сюда новых и проверенных временем и событиями людей, которые сейчас вместе с нами идут на местные выборы", - сказал Кличко.

Кличко сообщил, что к команде УДАРа присоединились сурдопереводчик Леся Петровская, адвокат Алексей Шевчук, глава Департамента молодежи и спорта КГГА Юлия Хан, начальник управления по вопросам гражданской защиты КГГА Роман Ткачук, представитель УДАРа на Львовщине Оксана Юринец.

Также среди новых членов команды УДАР - известный украинский футболист Александр Шовковский.

Как сообщалось, мэр Киева Виталий Кличко будет выдвигаться в мэры Киева от своей политической силы, а также поведет команду на местные выборы, в частности в Киевсовет.

Выборы Киевского городского головы и депутатов Киевсовета состоялись одновременно с внеочередными выборами президента Украины 25 мая 2014 года.

Кличко повторно победил на выборах осенью 2015 года.

Верховная Рада 15 июля назначила очередные местные выборы на 25 октября 2020 года.

Также сообщалось, что сегодня правительство рассмотрит запрет на деятельность развлекательных заведений.